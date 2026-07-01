На Кубани участникам СВО предусмотрели дополнительные меры соцподдержки

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли в первом чтении изменения в ряд региональных законодательных актов, предусматривающих поддержку лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции (СВО). Проект документа внесен в краевой парламент губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Как сообщил законодателям министр труда и соцразвития Краснодарского края Сергей Гаркуша, проект документа предусматривает внесение в пять краевых законов поправок, регламентирующих вопросы предоставления мер соцподдержки участникам СВО и членам их семей. В нем, в частности, уточняются категории лиц, имеющих право на газификацию домовладений, а также на получение путевок в детские лагеря. Кроме того, предложено в приоритетном порядке осуществлять социальное обслуживание и оказание государственной социальной помощи участникам СВО и членам их семей на дому, в стационарной и полустационарной формах.

Министерство труда и социального развития Краснодарского края предлагается наделить полномочиями устанавливать для этих категорий граждан порядок предоставления мер поддержки в сфере занятости населения.

Вениамин Кондратьев в своем выступлении заявил, что в краевой казне уже предусмотрены деньги на соцподдержку участников СВО и их семей.

По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, корректировки законов направлены на получение бойцами госпомощи в приоритетном порядке, максимальное содействие в вопросах трудоустройства, образования, а также ведения собственного бизнеса. «Все это крайне важно, поскольку формирует цельный фундамент для начала новой жизни каждого из воинов и укрепления их домашнего тыла»,— подытожил спикер краевого парламента.

Василий Хитрых