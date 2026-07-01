В Краснодарском крае сократили срок рассмотрения обращений участников СВО

Депутаты Заксобрания края в ходе 84-й сессии приняли изменения в краевой закон «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Краснодарском крае». Корректировки в нормативный акт были внесены в региональный парламент прокуратурой Кубани.

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Как сообщил исполняющий обязанности прокурора Краснодарского края Александр Трухин, законопроект разработан в целях более оперативного реагирования на обращения участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, изменениями предлагается сократить общий срок рассмотрения их письменных обращений, поступивших в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и содержащих вопросы оказания им мер социальной поддержки, с 30 дней до 20 дней со дня регистрации таких обращений.

Кроме этого, в действующий закон вводится новая статья, устанавливающая дополнительные гарантии при реализации права на личный прием, а также категории лиц, обладающих правом на внеочередной личный прием, распространив указанное право на участников СВО, членов их семей, граждан старше 70 лет, беременных женщин и других лиц.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что инициатива вполне своевременна и в полной мере отвечает запросам времени. Бюрократическая волокита, по словам спикера, в отношении участников СВО недопустима и противоречит позиции государства, заключающейся в максимально оперативном рассмотрении поступающих от бойцов и их близких обращений в органы госвласти, местного самоуправления и профильные учреждения.

«Предлагаемые в краевой закон поправки дадут участникам СВО дополнительные гарантии того, что их просьбы не затеряются в общем потоке документов, а в случае личного визита в то или иное ведомство они будут приняты в первоочередном порядке»,— сказал Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых