Главные новости за 13 июля. Кавказ

Возгорание на территории промышленного предприятия в хуторе Вязники под Михайловском удалось локализовать. По уточненным сведениям, в ходе пожара травмы получил один человек. Его жизни ничто не угрожает, пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

В Дагестане приступили к строительству семи новых школ, на возведение которых направят около 1,5 млрд руб. Средства выделены в рамках федеральной поддержки на восстановление образовательной инфраструктуры, пострадавшей во время весенних паводков.

В Ставропольском крае с начала 2026 года произошло 69 дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения. Это на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В хозяйствах всех категорий Кабардино-Балкарии с января по май 2026 года выработали 46,9 тыс. т мяса скота и птицы на убой в живом весе, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В рамках конкурсного производства дагестанского ООО «Олимп» на публичные торги выставлено право взыскания долга с ООО «Р.С. Альянс» на сумму свыше 40,9 млн рублей — актив охватывает основной долг, накопленные санкции и судебные издержки, восходящие к решению арбитража еще 2019 года, следует из данных федерального ресурса банкротств.