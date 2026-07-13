На Ставрополье число смертельных ДТП при выезде на встречную полосу выросло на 30%

В Ставропольском крае с начала 2026 года произошло 69 дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения. Это на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции по Ставропольскому краю Сергей Сердюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Несмотря на снижение общего числа таких аварий, их последствия стали более тяжелыми. По данным Госавтоинспекции, в ДТП с выездом на встречную полосу погибли 26 человек, что на 30% больше, чем годом ранее. Еще 127 человек получили травмы, рост составил 5%. При этом число выездов на встречную полосу в местах, где такой маневр запрещен дорожной разметкой или знаками, с начала года составило 35.

По словам Сергея Сердюкова, основными причинами подобных ДТП остаются ошибки водителей при выполнении обгона. Зачастую автомобилисты неправильно оценивают дорожную ситуацию, скорость встречного транспорта и длину свободного участка дороги, в результате чего не успевают завершить маневр безопасно.

«Обгон необходимо выполнять только на участках с хорошей видимостью, где водитель может полностью контролировать дорожную обстановку. Выезд на встречную полосу в местах, где он запрещен, — это уже не ошибка, а сознательное грубое нарушение правил дорожного движения. Водитель осознанно игнорирует требования дорожных знаков и разметки, подвергая опасности не только себя, но и других участников движения», — отметил господин Сердюков.

Для снижения аварийности сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения. За первые шесть месяцев 2026 года по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения) инспекторы составили более 7,2 тыс. административных материалов.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что столкновения при выезде на встречную полосу остаются одним из наиболее тяжелых видов ДТП, поскольку происходят на высокой скорости и нередко приводят к гибели или тяжелым травмам участников дорожного движения.

Валерий Климов