Дагестан направил 1,5 млрд рублей на строительство школ после паводков

В Дагестане приступили к строительству семи новых школ, на возведение которых направят около 1,5 млрд руб. Средства выделены в рамках федеральной поддержки на восстановление образовательной инфраструктуры, пострадавшей во время весенних паводков. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам премьер-министра Дагестана Магомеда Рамазанова, всего правительство РФ выделило региону более 2 млрд руб. на восстановление 36 объектов образования, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации. Около 1,5 млрд руб. из этой суммы будет направлено на строительство семи школ из быстровозводимых модульных конструкций с благоустройством прилегающей территории.

В правительстве республики сообщили, что подрядчики уже завершили геодезические и геологические изыскания, выполнили расчеты нагрузок, а также определили потребности объектов в газо- и электроснабжении.

Магомед Рамазанов поручил ресурсоснабжающим организациям обеспечить подключение новых школ к инженерной инфраструктуре не позднее 10 августа.

В начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении Дагестану и Чечне около 3 млрд руб. на строительство и капитальный ремонт школ, детских садов и колледжей, поврежденных в результате паводков. По данным врио главы Дагестана Федора Щукина, стихия повредила в республике 130 объектов образования.

Валерий Климов