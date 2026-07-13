Кабардино-Балкария заняла первое место в СКФО по производству мяса

В хозяйствах всех категорий Кабардино-Балкарии с января по май 2026 года выработали 46,9 тыс. т мяса скота и птицы на убой в живом весе, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По темпам роста выпуска молока регион расположился на второй строчке в СКФО. Показатель за пять месяцев вырос на 2,9% к уровню января–мая 2025 года. Производство яиц в регионе выросло на 2,3%, что обеспечило ему третье место среди субъектов округа.

Константин Соловьев