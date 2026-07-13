Конкурсный управляющий пустил с молотка долги дагестанского «Олимпа» в 40 млн рублей

В рамках конкурсного производства дагестанского ООО «Олимп» на публичные торги выставлено право взыскания долга с ООО «Р.С. Альянс» на сумму свыше 40,9 млн рублей — актив охватывает основной долг, накопленные санкции и судебные издержки, восходящие к решению арбитража ещё 2019 года, следует из данных федерального ресурса банкротств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий ООО «Олимп», зарегистрированного в Гергебильском районе Республики Дагестан, выставил на торговую площадку «Альфалот» дебиторскую задолженность компании «Р.С. Альянс» совокупным объёмом 40,926 млн руб. Реализация актива проходит в формате публичного предложения: прием заявок от потенциальных покупателей открыт с 13 июля по 5 августа 2026 года, а договор купли-продажи стороны обязаны подписать не позднее пяти рабочих дней с момента составления итогового протокола.

Стартовая цена лота установлена на уровне полного размера долговых претензий — 40,926 млн руб. Победитель торгов обязан перечислить оплату в течение 30 календарных дней. В структуре выставленного требования выделяются три составляющие: основной долг в размере 20,172 млн руб., штрафные санкции и проценты за незаконное удержание чужих средств на 20,752 млн руб., а также государственная пошлина в 2 тыс. руб., присужденная по делу Арбитражного суда Ростовской области № А53-2058319 от 9 августа 2019 года.

Процедура банкротства «Олимпа» была инициирована по заявлению Межрайонной инспекции ФНС России по управлению долгом, зафиксировавшей у предприятия задолженность по обязательным платежам на 1,873 млн руб. Арбитражный суд Республики Дагестан 4 августа 2025 года признал компанию несостоятельной в рамках дела № А15-7927-2023 и ввел конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначен Илья Назаров с ежемесячным вознаграждением 30 тыс. руб.

До открытия конкурсного производства «Олимп» прошел стадию наблюдения. На первом собрании кредиторов, состоявшемся 28 февраля 2025 года, участники проголосовали за признание должника банкротом и переход к финальной стадии процедуры. В судебном решении особо оговорено: признаки преднамеренного банкротства в ходе проверки не обнаружены, фиктивное банкротство также исключено, хотя временный управляющий фиксировал неполноту представленной документации, что затрудняло всестороннюю оценку финансового состояния общества.

Кредиторские претензии в реестре носят разнородный характер. Наряду с требованиями налогового органа туда включен долг перед ООО «Нур-Спецстрой» в размере 651,154 тыс. руб., возникший из субподрядных договоренностей 2013–2014 годов. Этот факт свидетельствует о том, что финансовые трудности компании уходят корнями в расчеты многолетней давности, связанные со строительной деятельностью.

Конкурсный управляющий сообщил, что у должника выявлено имущество, достаточное для финансирования самой процедуры, и заявил о намерении добиваться привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц — директора Шушубики Нурмагомедовой и учредителя Ахада Нурмагомедова.

Станислав Маслаков