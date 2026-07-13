При атаке БПЛА на нефтебазу под Ставрополем пострадал человек

Возгорание на территории промышленного предприятия в хуторе Вязники под Михайловском удалось локализовать. Пожарные расчеты продолжают работу на месте инцидента. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По уточненным сведениям, в ходе пожара травмы получил один человек. Его жизни ничто не угрожает, пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Администрация Шпаковского муниципального округа ввела режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте окружной администрации. Согласно документу, зона действия режима ограничена территорией хутора Вязники. Пострадавшим объектом официально признана площадка ООО «Корона», где в ночь на 13 июля и возникло возгорание.

По данным реестра юридических лиц, компания «Корона» работает в Ставропольском крае с 1999 года и специализируется на хранении нефти и продуктов ее переработки. Владельцами предприятия выступают Александр и Наталья Горжим.

Введение режима ЧС муниципального характера наделяет местные органы власти расширенными полномочиями: привлечением дополнительных сил и ресурсов для устранения последствий произошедшего, задействованием средств резервного фонда, а при необходимости — введением временных ограничений на посещение опасной зоны и реализацией иных мер, предусмотренных законодательством в области защиты населения и проведения аварийно-восстановительных работ.

Ранее Владимир Владимиров проинформировал общественность о том, что силы противовоздушной обороны в окрестностях Ставрополя отражали налет беспилотников. Вследствие удара в промышленной зоне хутора Вязники и вспыхнул огонь. Это уже вторая атака беспилотников на нефтебазы в пригороде Ставрополя. Прошлая произошла 9 июля 2026 года.

Станислав Маслаков