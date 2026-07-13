Главные новости за 13 июля. Ростов-на-Дону и область

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил заместителя гендиректора подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Николая Борисова к трем годам десяти месяцам колонии. Кроме того, ему назначен штраф 500 тыс. руб. и запрет в течение трех лет после освобождения занимать определенные должности.

В Ростовской области волонтеров и казаков привлекут к дежурству на автозаправочных станциях для помощи людям и обеспечения порядка. Кроме того, власти намерены отрегулировать камеры фото- и видеофиксации перед заправками на выделенных полосах, чтобы исключить штрафы для автомобилистов в очередях за бензином.

Двоих жителей Ростовской области накажут за фото последствий прилетов БПЛА. Полицейские нашли в социальных сетях и мессенджерах изображения, демонстрирующие последствия прилета дрона на территории Ростовской области.

Власти Таганрога опровергли информацию о загрязнении побережья Таганрогского залива после атаки беспилотников на терминал нефтепродуктов 10 июля. Визуальный контроль акватории показал, что поверхность воды чистая, а нефтяных пятен нет. Погибшей рыбы и других обитателей специалисты также не обнаружили.

На Ростовском электровозоремонтном заводе (РЭРЗ) запустили три газовые печи. На обновление печей направили более 35 млн руб., рассказали «Ъ-Ростов» в пресс-службе завода.