Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На донском заводе запустили три новые газовые печи за 35 млн рублей

На Ростовском электровозоремонтном заводе (РЭРЗ) запустили три газовые печи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На обновление печей направили более 35 млн руб., рассказали «Ъ-Ростов» в пресс-службе завода. Отмечается, что установки полностью автоматизированы: электроника управляет подачей газа, розжигом, температурным режимом и отводом продуктов сгорания. Помимо этого, на объекте смонтировали систему аварийного отключения со звуковым оповещением. При модернизации применялись отечественные разработки и комплектующие.

Всего в 2025 году на заводе, как отметили для «Ъ-Ростов» в пресс-службе, ввели в эксплуатацию оборудования на сумму более 228 млн руб.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд