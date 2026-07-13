Двоих жителей Ростовской области накажут за фото последствий прилетов БПЛА

Полицейские нашли в социальных сетях и мессенджерах изображения, демонстрирующие последствия прилета БПЛА на территории Ростовской области. Авторы публикаций установлены, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

Как установили сотрудники центра по противодействию экстремизму, первым фото разместил администратор регионального сообщества в социальной сети. На следующий день другой житель Ростовской области опубликовал эти изображения в телеграмканале. Оба признали вину, раскаялись и призвали других пользователей быть внимательнее при публикации контента и не распространять подобного рода информацию.

Собранные полицейскими материалы направлены в административную инспекцию Ростовской области для решения вопроса о привлечении фигурантов к административной ответственности.

В полиции напоминают, что распространение в СМИ, интернете, мессенджерах и социальных сетях фото и видео, географических координат и иных данных, позволяющих определить места происшествий, расположение военных и критически важных объектов, а также последствия атак и иных чрезвычайных ситуаций, запрещено.

За несанкционированную съемку и распространение материалов в соцсетях жителям Ростовской области грозят штрафы от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., должностным лицам — от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб., а юридическим лицам — от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб.

При этом запрет не касается органов публичной власти и лиц, которые публикуют информацию, полученную из официальных источников с указанием ссылки на них.

Кристина Федичкина