В Таганрогском заливе не обнаружили следов утечки нефти

Власти Таганрога опровергли информацию о загрязнении побережья Таганрогского залива после атаки беспилотников на терминал нефтепродуктов 10 июля. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По словам госпожи Камбуловой, в заливе не обнаружили обширных следов нефтепродуктов. Визуальный контроль акватории показал, что поверхность воды чистая, а нефтяных пятен нет. Погибшей рыбы и других обитателей специалисты также не обнаружили. В состав комиссии входили специалисты отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов, представителей ООО «Курганнефтепродукт» и Нижнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ «Росрыболовства». Они обследовали побережья на от переулка Некрасовского до бывшей территории «Рыбзавода».

Кроме того, нарушений не зафиксировали и на территории городских пляжей.

«Сотрудники предприятия продолжают выполнять все необходимые профилактические меры для предотвращения разлива. Ситуация остается стабильной и полностью контролируемой», — написала глава Таганрога.

Константин Соловьев