Заместителя гендиректора ростовского завода 10-ГПЗ осудили за мошенничество

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил заместителя гендиректора подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Николая Борисова к трем годам десяти месяцам колонии. Кроме того, ему назначен штраф 500 тыс. руб. и запрет в течение трех лет после освобождения занимать определенные должности. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Николай Борисов признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2020–2024 годах ООО «10-ГПЗ» заключило договоры на поставку подшипников в рамках государственного оборонного заказа. По версии следствия, владельцы и руководители завода, в том числе господин Борисов, завышали стоимость продукции, что причинило государству и 16 предприятиям ущерб в размере 2,2 млрд руб.

Ранее Советский районный суд Ростова-на-Дону признал виновными по этому делу гендиректора ООО «10-ГПЗ» Александра Дьяченко и директора по финансам предприятия Феликса Захарцова.

Дело по аналогичному обвинению владельцев предприятия Людмилы Кулешовой, ее сына, бывшего замглавы Росстандарта Алексея Кулешова, и его двоюродного брата Романа Волкова продолжает рассматривать Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд. Вместе с ними судят бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина, обвиняемого в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и во взяточничестве (ст. 290 УК РФ). Следователи считают, что господин Сухомлин получил 1 млн руб. от представителей промышленных предприятий за согласование закупок специальной подшипниковой продукции для Министерства обороны РФ по завышенным ценам.

Кристина Федичкина