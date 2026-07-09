Новая глава нотариальной палаты Кубани начнет проверку нотариусов

В Краснодарском крае будут полностью изменены подходы к осуществлению контрольных функций нотариальной палаты за исполнением нотариусами края профессиональных обязанностей. Об этом в интервью «Review. Юг России» рассказала новый президент Нотариальной палаты Кубани Дарья Лапина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Дарьи Лапиной Фото: из личного архива Дарьи Лапиной

«Уверяю, что проверки нотариусов не будут больше носить формальный характер. Мы в корне пересмотрели подходы по проверкам — все жалобы, которые сейчас поступают в нотариальную палату, я рассматриваю лично, при необходимости созваниваюсь по ним с гражданами»,— сказала госпожа Лапина.

Напомним, 15 апреля 2026 года общее собрание членов краевой Нотариальной палаты выбрало главой профессионального сообщества Дарью Лапину, нотариуса федеральной территории «Сириус». В ходе тайного голосования за госпожу Лапину подали голоса более 90% нотариусов, присутствовавших на собрании.

«Мне кажется, что это не столько кредит доверия, сколько персональный выбор людей, которые действительно поверили в меня, в мою программу. Я сразу сказала коллегам, что со мной не будет легко, потому что мы должны изменить систему, поменять подход и отношение. Нотариус действует от имени Российской Федерации и несет за это ответственность»,— рассказала в своем первом интервью на новом посту Дарья Лапина.

Она также отметила, что на пост президента палаты было два претендента. Нотариус 1 апреля подала документы и опубликовала свою программу, где подробно описала, что бы она хотела сделать за семь лет, чтобы улучшить работу нотариальной системы региона. Программа, по ее словам, была в общем доступе у каждого нотариуса Краснодарского края, чтобы они имели возможность изучить ее предложения. Решение о выборе принимал каждый нотариус лично.

Галина Чернова, предшественница Дарьи Лапиной, возглавлявшая нотариальную палату края с 2001 года, ушла с должности в середине апреля текущего года после скандала с конфискацией ее имущества и расследования дела о мошенничестве. Генеральная прокуратура инициировала изъятие активов госпожи Черновой и ее дочери Елены Рязанской, занимавшей должность вице-президента палаты, в связи с выявленными нарушениями антикоррупционных норм.

Галина Чернова ранее была замужем за Александром Черновым, председателем Краснодарского краевого суда (1994–2019 годы). По версии надзора, госпожа Чернова сделала карьеру в нотариате по протекции мужа, который до назначения на должность судьи руководил управлением юстиции администрации Краснодарского края и контролировал деятельность нотариусов. Прокуратура полагает, что Галина Чернова помогала экс-супругу скрывать коррупционные доходы.

Решением суда 24 апреля имущество Галины Черновой и ее родственников стоимостью около 900 млн руб. было обращено в казну. Полномочия нотариусов Черновой и Рязанской прекращены. В настоящее время правоохранительные органы в рамках дела о мошенничестве проверяют законность использования недвижимости, принадлежащей нотариальной палате.

Дарья Лапина на вопрос о том, как она собирается восстанавливать покачнувшуюся репутацию нотариальной палаты, ответила, что «каждый нотариус персонально отвечает за исполнение своих профессиональных обязанностей, и каждый нотариус персонально несет ответственность за допущенные нарушения. В профессиональном сообществе не может быть коллективной ответственности. То есть все нотариальное сообщество не может отвечать за какого-то одного конкретного нотариуса».

Полное интервью с Дарьей Лапиной читайте в рубрике «Review. Юг России».

Дмитрий Михеенко