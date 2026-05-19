На Кубани избрали главу нотариальной палаты вместо обвиняемой в мошенничестве

В Краснодаре общее собрание членов краевой нотариальной палаты выбрало главой профессионального сообщества Дарью Лапину, нотариуса федеральной территории Сириус, сообщает сайт палаты. В ходе тайного голосования за госпожу Лапину подали голоса более 90% нотариусов, присутствовавших на собрании.

Галина Чернова, предшественница Дарьи Лапиной, возглавлявшая нотариальную палату края с 2001 года, ушла с должности в середине апреля текущего года после скандала с конфискацией ее имущества и расследования дела о мошенничестве. Генеральная прокуратура инициировала изъятие активов госпожи Черновой и ее дочери Елены Рязанской, занимавшей должность вице-президента палаты, в связи с выявленными нарушениями антикоррупционных норм. Галина Чернова ранее была замужем за Александром Черновым, председателем Краснодарского краевого суда (1994–2019 годы). По версии надзора, госпожа Чернова сделала карьеру в нотариате по протекции мужа, который до назначения на должность судьи руководил управлением юстиции администрации Краснодарского края и контролировал деятельность нотариусов. Прокуратура полагает, что Галина Чернова помогала экс-супругу скрывать коррупционные доходы.

Решением суда 24 апреля имущество Галины Черновой и ее родственников стоимостью около 900 млн руб. было обращено в казну. Полномочия нотариусов Черновой и Рязанской прекращены. В настоящее время правоохранительные органы в рамках дела о мошенничестве проверяют законность использования недвижимости, принадлежащей нотариальной палате.

Анна Перова, Краснодар