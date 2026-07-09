«Наша задача — унифицировать правоприменительную практику в регионе»

15 мая 2026 года в Краснодаре общее собрание членов краевой Нотариальной палаты выбрало главой профессионального сообщества Дарью Лапину, нотариуса федеральной территории «Сириус». Госпожа Лапина заявила о принципиально новом подходе в руководстве палатой, взяв курс на публичность и технологичность,— об этом она рассказала в своем первом интервью в новой должности для «Review. Юг России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Дарьи Лапиной Фото: из личного архива Дарьи Лапиной

— За вашу кандидатуру на пост президента Нотариальной палаты Краснодарского края проголосовало преимущественное большинство нотариусов, присутствующих на выборном собрании. Воспринимаете ли вы это как кредит доверия к вам?

— На пост президента палаты было два претендента. Еще 1 апреля я подала документы и опубликовала свою программу, где подробно описала, что бы я хотела сделать за семь лет, чтобы улучшить работу нотариальной системы региона. Эта программа была в общем доступе у каждого нотариуса Краснодарского края, чтобы они имели возможность изучить мои предложения. Президента палаты избирали общим собранием членов профессионального сообщества из числа нотариусов путем тайного голосования. Решение о выборе принимал каждый нотариус лично. Решение было принято большинством.

Мне кажется, что это не столько кредит доверия, сколько персональный выбор людей, которые действительно поверили в меня, в мою программу. Я сразу сказала коллегам, что со мной не будет легко, потому что мы должны изменить систему, поменять подход и отношение. Нотариус действует от имени Российской Федерации и несет за это ответственность.

Мы уже начали проводить эту работу как внутри самой Нотариальной палаты, так и вне — работая с нотариусами в каждом округе. Самое главное для нас, чтобы граждане получали качественную услугу, а для меня лично — важно, чтобы нотариусы были доступны.

Мы видим, что нотариусы в разных районах края порой по-разному подходят к решению одних и тех же вопросов. Для нас это зона роста. Мы уже начали системную работу, чтобы выровнять эту практику и сделать ее единообразной и прозрачной.

— Что еще нового было прописано в вашей программе, что уже сегодня находит применение в нотариальной системе региона?

— Сейчас мы уже проводим обучение нотариусов с точки зрения этики делового общения, этики делового письма. Кроме того, мы планируем сделать единый брендбук, чтобы граждане, входящие в нотариальную контору, понимали, что они попали именно в нотариальную контору, а не куда-то еще,— чтобы было единообразие. Ведь, когда мы приходим в МФЦ или Сбербанк, мы понимаем, куда попали, вот то же мне бы хотелось сделать и с нотариальными конторами края. То есть речь идет не только о единообразии совершения нотариального действия, но и о единообразии всех услуг.

Отдельно отмечу, что на сегодняшний день в нотариате Краснодарского края отсутствует единая правоприменительная практика. То есть одно и то же действие в разных конторах может совершаться по-разному. Мы обязаны это все унифицировать.

— Чувствуете ли вы, что нотариальной системе края был нанесен репутационный удар в связи с претензиями Генпрокуратуры к предыдущему президенту палаты? Планируете ли вы работать над укреплением репутации?

— Каждый нотариус персонально отвечает за исполнение своих профессиональных обязанностей, и каждый нотариус персонально несет ответственность за допущенные нарушения. В профессиональном сообществе не может быть коллективной ответственности. То есть все нотариальное сообщество не может отвечать за какого-то одного конкретного нотариуса.

Что до укрепления репутационной составляющей, то сейчас будут полностью изменены подходы к осуществлению контрольных функций палаты за исполнением нотариусами края профессиональных обязанностей. В частности, уверяю, что проверки нотариусов не будут больше носить формальный характер. Мы в корне пересмотрели подходы по проверкам — все жалобы, которые сейчас поступают в Нотариальную палату, я рассматриваю лично, при необходимости созваниваюсь по ним с гражданами.

— Какой объем работы осуществляют нотариусы Краснодарского края?

— В Краснодарском крае сегодня сформирована одна из крупнейших нотариальных систем в стране. У нас 45 нотариальных округов, в которых работают 275 действующих нотариусов, занимающихся частной практикой.

Цифры говорят сами за себя: только за 2025 год наши нотариусы совершили почти 1 млн 800 тыс. нотариальных действий. Это колоссальная нагрузка.

При этом хочу подчеркнуть: нотариус действует от имени государства и несет за свои действия полную ответственность, в том числе имущественную. Поэтому каждый документ, каждая подпись проходят через личную проверку специалиста. Мы не имеем права на ошибку.

— Как решается вопрос с доступностью нотариусов в регионе? Достаточно ли их во всех территориях?

— Это для меня один из приоритетов. Мы сейчас проводим детальный анализ каждого муниципалитета: где нотариусов не хватает, а где, наоборот, нагрузка ниже среднего. В ближайшее время, например, объявляем конкурс сразу на три должности нотариуса в городе Краснодаре. И мы уже готовим рекомендации, в каком именно внутригородском округе открыть новую контору, чтобы она была максимально востребована.

Не секрет, что Краснодар растет стремительно — появляются новые жилые кварталы, удаленные микрорайоны, где нотариальной конторы поблизости просто нет. Это создает очереди и неудобства для людей. Наша задача — не просто закрыть вакансии, а грамотно распределить специалистов по точкам реального спроса, чтобы нотариус был доступен каждому жителю края.

— Есть ли какие-то особенности работы нотариата на юге России? Например, связанные с курортной спецификой региона?

— Конечно, есть. В основном это касается прибрежных городов, таких как Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи, федеральной территории «Сириус». В курортный сезон вместе с туристическим потоком на побережье увеличивается и совершение нотариальных действий, что вполне логично. В связи с этим Нотариальной палатой края было принято решение установить в курортных зонах графики дежурных контор, чтобы граждане могли совершать нотариальные действия не только, допустим, с понедельника по пятницу, но и в субботу-воскресенье. Разные обстоятельства могут быть у лиц, которые приехали на отдых.

— Какие, например?

— Могу сказать о себе: я работаю на федеральной территории «Сириус», и у нас рядом граница с Абхазией. Бывает, что люди едут туда на отдых с внуками либо с детьми родственников или знакомых. Но Республика Абхазия — это заграница, поэтому если у пересекающих государственную границу РФ несовершеннолетних детей отсутствует согласие родителя или законного представителя — их туда не пускают. И здесь на помощь приходит нотариус.

У нас есть такое нотариальное действие — удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе. Звучит сложно, но на деле все просто. Представьте: родители ребенка, которого не пустили за границу, находятся, допустим, в Краснодаре. Они идут к местному нотариусу и оформляют там согласие на выезд ребенка с сопровождающим либо самостоятельно (зависит от возраста). Нотариус сканирует этот документ, заверяет его своей электронной подписью и в доли секунды пересылает коллеге, допустим, в Сириус или Сочи. А наш нотариус уже распечатывает этот электронный документ, и он приобретает полную юридическую силу оригинала. Заявитель забирает его и спокойно пересекает границу.

В чем здесь суть равнозначности? Нотариус, удостоверяя такой электронный документ, подтверждает, что его содержание абсолютно идентично тому, что было на бумаге у родителей в Краснодаре. И этот созданный нотариусом электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и бумажный оригинал. То есть для пограничников это не копия, не скан, а полноценный документ.

И что важно — не имеет значения, где находится родитель или законный представитель: хоть во Владивостоке, хоть в Калининграде. Он оформляет согласие в городе, где находится, а нотариус через защищенные каналы связи пересылает его нам на побережье. Вся процедура занимает считаные секунды. Раньше этого не было — бабушек и дедушек просто снимали с поезда. Сгорала путевка, затраты на отель, портилось впечатление обо всем отдыхе. А сегодня мы решаем эту проблему мгновенно, и люди продолжают свой отпуск без нервов.

— Часто нотариусов критикуют за высокие тарифы. Вы согласны с тем, что тарифы за ваши услуги действительно высокие?

— Нотариус осуществляет свою деятельность на принципе самофинансирования. Дотации из федерального и регионального бюджетов отсутствуют полностью. Для совершения нотариального действия существует единый нотариальный тариф, включающий федеральный и региональный тарифы.

Федеральный тариф устанавливается Налоговым кодексом РФ — это государственная пошлина, которая поступает в бюджет. Региональный тариф определяется в зависимости от сложности совершения нотариального действия, трудозатрат для его совершения и уровня жизни населения в субъекте Российской Федерации. При этом он не может превышать предельные размеры, установленные Федеральной нотариальной палатой для каждого региона. Это общедоступные сведения: на сайте ФНП можно посмотреть предельный максимальный тариф, который утверждается один раз в год.

Региональный тариф используется на содержание конторы: аренду, зарплаты сотрудникам, канцелярию, программное обеспечение, обучение нотариусов. Это наша инфраструктура, без которой качественная работа невозможна. И при формировании регионального тарифа мы обязательно учитываем большое количество льгот, особенно для участников специальной военной операции и их семей. Только за 2025 год сумма таких льгот в Краснодарском крае составила более 46 млн руб. Это колоссальная поддержка наших защитников и их близких.

При этом хочу подчеркнуть: размер регионального тарифа ограничен законом, мы не можем установить цену произвольно, как в коммерческой сфере. Все строго регламентировано.

И здесь важно понимать: нотариус отвечает за каждое свое действие не только профессиональной репутацией, но и личным имуществом. Если из-за нашей ошибки пострадает гражданин, компенсация выплачивается из средств нотариуса. Это колоссальная ответственность, и она требует соответствующего уровня профессионализма, страховки и технического оснащения.

Кроме того, гражданам предоставляются установленные Налоговым кодексом РФ и приказом Минюста России льготы при совершении нотариальных действий.

— Есть ли какая-то альтернатива нотариусам?

— В соответствии с законодательством, в сельской местности нотариальные действия могут совершать должностные лица органов местного самоуправления. В статье 185.1 Основ законодательства РФ о нотариате приведены доверенности, которые приравниваются к нотариальным. Есть нотариальные действия, совершение которых обязательно на основании закона, а есть те, где нотариус — выбор самого гражданина. Но, как показывает практика, люди предпочитают дополнительную гарантию, особенно когда речь идет о больших суммах при совершении нотариальных сделок.

— Получается, для того, чтобы совершить сделку с недвижимостью, заключение нотариуса не обязательно?

— Как я уже сказала, есть договоры, которые подлежат обязательному нотариальному удостоверению, есть — которые не обязательны. Но, понимаете, покупка или продажа объектов недвижимости — это всегда очень большие финансы и ответственность, и люди очень трепетно к этому относятся. Поэтому, как правило, граждане обращаются к нотариусу для удостоверения сделки с недвижимым имуществом.

— Несет ли ответственность нотариус перед обманутыми дольщиками?

— Нотариус всегда разъясняет все риски, чтобы заявитель был полностью осведомлен о том, что он покупает и какие правовые последствия могут возникнуть после удостоверения договора. Это наша прямая обязанность, закрепленная законом: мы обязаны оказывать содействие в осуществлении прав, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована во вред гражданину.

При этом мы понимаем, что проблемные объекты недвижимости стали таковыми уже после заключения сделки. На момент удостоверения договора нотариус проводит тщательный правовой анализ: запрашивает выписку из Единого государственного реестра недвижимости, где содержится информация об ограничениях либо обременениях объекта. Если на дату сделки в реестре нет запретов, арестов или других препятствий для перехода права, у нотариуса нет оснований отказать в удостоверении договора.

Нотариус не может исключить объект из гражданского оборота — это полномочие исключительно суда. Мы работаем с теми данными, которые есть в официальных реестрах на момент сделки. И если информация там отсутствует, мы не вправе ее домысливать.

Поэтому, когда впоследствии выясняется, что застройщик обанкротился или объект оказался проблемным,— это вопросы к добросовестности застройщика и к эффективности государственного контроля за строительством. Нотариус же сделал все, что от него требовалось законом: проверил документы, разъяснил риски, удостоверил сделку в полном соответствии с законодательством. Мы несем ответственность за законность самого документа и за чистоту юридической процедуры, но не за предпринимательские риски застройщика.

— Используете ли вы искусственный интеллект в своей деятельности? Как вообще цифровые технологии проникают в нотариат?

— Я являюсь нотариусом федеральной территории «Сириус». Уникального пространства, созданного по инициативе Президента на базе олимпийской инфраструктуры. Здесь наука, образование и инновации соединяются в экосистему мирового уровня. Ежегодно в Сириусе проходят обучение одаренные дети со всей России, будущие лидеры науки, спорта и искусства. Здесь формируется кадровый потенциал страны, разрабатываются технологии, которые завтра изменят мир. Быть нотариусом в этом месте для меня — это значит работать в точке роста, где синтез знаний, таланта и прогресса задает высочайшую планку. Мы просто не имеем права быть в стороне от цифровой эволюции, мы обязаны быть на острие.

Именно поэтому я ставлю перед собой амбициозную задачу — сделать Краснодарский край номером один в Российской Федерации по цифровизации нотариата. Это системная работа, которая уже идет.

Сегодня у нас масштабная оцифровка, верификация и гармонизация единых информационных систем. Мы переводим документы в электронный вид, создаем цифровое пространство, которое делает услуги быстрее, прозрачнее и доступнее. Но при этом мы не забываем и об истории. Самый старый документ в нашем нотариальном архиве датируется 1907 годом. В будущем хотим создать музей, чтобы каждый мог увидеть, каким был нотариат 160 лет назад и каким он стал сегодня.

Цифровизация для нас — это не про отказ от традиций, а про их сохранение и умножение с помощью новых технологий. Мы двигаемся вперед, с глубоким уважением к фундаменту, заложенному предшественниками, и с пониманием ответственности перед будущим поколениями.

— Каким вы видите нотариуса будущего? Как он будет отличаться от нотариуса сегодняшнего?

— Нотариус решает задачи, поставленные перед ним государством, главная из которых — защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Но в будущем, на мой взгляд, этой роли станет недостаточно. Хотелось бы, чтобы нотариус был не только гарантом безопасности и юридической чистоты, но и публичным, открытым и максимально доступным для каждого человека. Чтобы люди шли к нему не со страхом перед бюрократией, а с уверенностью, что здесь им помогут, подскажут, предупредят о рисках и сделают это быстро и комфортно.

Нотариат — это институт с 160-летней историей. Мы по праву гордимся стабильностью и надежностью нашей системы. Но стабильность не должна превращаться в застой. Нам жизненно необходимо динамично развиваться, активно внедрять информационно-технологические новшества, становиться более гибкими и современными.

И мы уже начали эту работу. Сегодня внутри сообщества мы запускаем переподготовку каждого нотариуса — учим работать с цифровыми сервисами, с электронными документами, с большими базами данных. Нотариус будущего — это специалист, который одинаково свободно владеет и юридическими тонкостями, и современными технологиями. Он способен удостоверить сделку онлайн, проверить данные в доли секунды, выстроить бесшовное взаимодействие между разными информационными системами. При этом он остается живым человеком, к которому можно прийти за советом и помощью.

Отдельно хочу сказать о работе с молодыми кадрами. Я направила письма во все кубанские вузы, чтобы студенты юридических направлений могли проходить практику в нотариальных конторах, видеть профессию изнутри, перенимать опыт у действующих специалистов. Мы должны готовить новое поколение нотариусов — амбициозных, технологичных, но при этом глубоко преданных своей профессии и ее высоким стандартам.

Мы должны показать людям, что нотариус — это не просто специалист, который ставит печати и подписи. За каждой подписью, за каждой печатью стоит огромная работа: проверка документов, анализ рисков, консультации, юридическая экспертиза. Нотариус берет на себя ответственность от имени государства, и это требует высочайшего профессионализма.

Каким я вижу нотариуса будущего? Это человек, который сочетает в себе мудрость традиций и смелость инноваций. Он идет в ногу со временем, но не теряет человеческого лица. Он защищает права граждан так же надежно, как и 160 лет назад, но делает это быстрее, удобнее и прозрачнее. И я верю, что вместе с коллегами мы строим именно такой нотариат — современный, сильный и по-настоящему народный. Потому что нотариат — это не просто профессия. Это служение людям. И это служение будет продолжаться, каким бы технологичным ни становился мир.

Беседовал Дмитрий Михеенко