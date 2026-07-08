ЦБ: ситуация на топливном рынке Кубани — временный фактор

Аналитики Южного ГУ Банка России рассматривают ситуацию с дефицитом топлива в Краснодарском крае как временный фактор. Об этом «Ъ-Кубань» заявили в пресс-службе регионального управления регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Ситуацию на топливном рынке мы рассматриваем как временный фактор, поскольку правительство страны принимает все необходимые меры для стабилизации рынка. Меры принимаются и на уровне региона. Важно, как будет действовать бизнес. Мы проводим опросы предприятий по всей стране, в том числе в Краснодарском крае. Результаты покажут, как бизнес оценивает ситуацию, а также как и в каком объеме предприятия будут транслировать расходы на топливо в цены. Многое будет зависеть и от динамики спроса»,— рассказали в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Также в регуляторе отметили, что более предметно о ситуации на топливном рынке региона можно будет говорить после публикации официальной статистики об июньских темпах роста цен от Росстата. Планируется, что ведомство опубликует статистику 10 июля.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», по состоянию на утро вторника, 8 июля, в Краснодаре работают 64 автозаправочные станции. Об этом сообщают в муниципальном центре управления, уточняя, что в течение дня ситуация с обеспечением топливом может меняться. Согласно опубликованным данным, бензин марки АИ-92 доступен на 36 АЗС, АИ-95 — на 39, АИ-100 — на 10, дизельное топливо — на 56 станциях. Заправки, осуществляющие отпуск топлива, принадлежат сетям «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «Ирбис», PNB и «ОПТИ» и расположены в различных районах города. На части работающих АЗС по решению собственников действует ограничение: топливо отпускается только в топливные баки автомобилей без возможности заправки в канистры и другие емкости. Еще 39 автозаправочных станций временно не реализуют топливо, а 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Как пишет «Ъ», методы денежно-кредитной политики, применяемые Банком России для борьбы с инфляцией, не помогут победить рост цен на топливо. Бизнесу и регулятору следует найти компромиссные решения. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на «Иннопроме». Глава РСПП напомнил, что у Центробанка «жесткая линия на достижение таргета в 4% по инфляции». Однако, по его словам, «много немонетарных факторов влияет на инфляцию». В качестве примера он привел ситуацию на топливном рынке, которую, как считает господин Шохин, «победить методами денежно-кредитной политики невозможно». «Нужны сейчас и инвестиции в восстановление нефтеперерабатывающих заводов», — пояснил глава РСПП (цитата по ТАСС).

Дмитрий Михеенко