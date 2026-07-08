Шохин призвал не использовать методы ЦБ для борьбы с подорожанием топлива
Методы денежно-кредитной политики, применяемые Банком России для борьбы с инфляцией, не помогут победить рост цен на топливо. Бизнесу и регулятору следует найти компромиссные решения. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на «Иннопроме».
Глава РСПП Александр Шохин
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Глава РСПП напомнил, что у Центробанка «жесткая линия на достижение таргета в 4% по инфляции». Однако, по его словам, «много немонетарных факторов влияет на инфляцию». В качестве примера он привел ситуацию на топливном рынке, которую, как считает господин Шохин, «победить методами денежно-кредитной политики невозможно».
«Нужны сейчас и инвестиции в восстановление нефтеперерабатывающих заводов», — пояснил глава РСПП (цитата по ТАСС).
Он призвал власти проанализировать, «нужно ли бороться с этим явлением, злом» — инфляцией — или следует сосредоточиться на инвестициях в производство. «Необходимо, наверное, в какой-то момент искать баланс интересов», — заключил господин Шохин.
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
Инфляция и ключевая ставка
Глава РСПП уже неоднократно призывал ЦБ сохранить тренд на снижение ключевой ставки, несмотря на ситуацию на топливном рынке. Он считает, что на следующем заседании регулятору следует как минимум сохранить показатель на текущем уровне либо снизить до 14%. Однако сигналы свидетельствуют о том, что ставка может снова вырасти, заявил господин Шохин накануне.
Центральный банк РФ отмечает, что инфляционные ожидания остаются высокими из-за роста НДС и цен на бензин. Рост цен на топливо может оказывать продолжительное влияние на инфляцию, поскольку оно входит в потребительскую корзину и его удорожание переносится на цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки. Также повышение цен на бензин является товаром-маркером, который влияет на инфляционные ожидания населения и компаний. Дополнительно, среди проинфляционных факторов, по мнению экспертов, можно выделить такие как рост издержек производства, повышение стоимости рабочей силы и энергоносителей, а также дисбаланс между высоким рыночным спросом и ограниченными производственными мощностями.
Проблемы с топливом в регионах, включая Крым, были связаны со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах. Например, в сентябре 2023 года правительство обсуждало введение заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на российском топливном рынке. Среди ключевых причин роста цен на топливо, который продолжался несколько месяцев и активизировался в сентябре 2023 года, назывались сокращение на 50% топливного демпфера и снижение производства из-за пика ремонтов на НПЗ.