Шохин призвал не использовать методы ЦБ для борьбы с подорожанием топлива

Методы денежно-кредитной политики, применяемые Банком России для борьбы с инфляцией, не помогут победить рост цен на топливо. Бизнесу и регулятору следует найти компромиссные решения. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на «Иннопроме».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РСПП Александр Шохин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Глава РСПП Александр Шохин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Глава РСПП напомнил, что у Центробанка «жесткая линия на достижение таргета в 4% по инфляции». Однако, по его словам, «много немонетарных факторов влияет на инфляцию». В качестве примера он привел ситуацию на топливном рынке, которую, как считает господин Шохин, «победить методами денежно-кредитной политики невозможно».

«Нужны сейчас и инвестиции в восстановление нефтеперерабатывающих заводов», — пояснил глава РСПП (цитата по ТАСС).

Он призвал власти проанализировать, «нужно ли бороться с этим явлением, злом» — инфляцией — или следует сосредоточиться на инвестициях в производство. «Необходимо, наверное, в какой-то момент искать баланс интересов», — заключил господин Шохин.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

Глава РСПП уже неоднократно призывал ЦБ сохранить тренд на снижение ключевой ставки, несмотря на ситуацию на топливном рынке. Он считает, что на следующем заседании регулятору следует как минимум сохранить показатель на текущем уровне либо снизить до 14%. Однако сигналы свидетельствуют о том, что ставка может снова вырасти, заявил господин Шохин накануне.