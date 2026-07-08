В Краснодаре продолжает расти число работающих АЗС

По состоянию на утро 8 июля в Краснодаре работают 64 автозаправочные станции, сообщили в муниципальном центре управления. При этом в течение дня ситуация с обеспечением топливом может меняться.

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Согласно опубликованным данным, бензин марки АИ-92 доступен на 36 АЗС, АИ-95 — на 39, АИ-100 — на 10, дизельное топливо — на 56 станциях. Заправки, осуществляющие отпуск топлива, принадлежат сетям «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «Ирбис», PNB и «ОПТИ» и расположены в различных районах города.

На части работающих АЗС по решению собственников действует ограничение: топливо отпускается только в топливные баки автомобилей без возможности заправки в канистры и другие емкости.

Еще 39 автозаправочных станций временно не реализуют топливо, а 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

В МЦУ Краснодара сообщили, что региональные и муниципальные власти продолжают принимать меры для стабилизации ситуации с обеспечением нефтепродуктами. Водителей призвали не создавать запасов топлива, отметив, что это позволит сократить очереди на работающих АЗС и обеспечить более равномерное распределение топлива среди потребителей.

Вячеслав Рыжков