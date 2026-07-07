Главные новости за 7 июля. Ростов-на-Дону и область

Ростовская область по итогам пяти месяцев 2026 года заняла первое место в России по производству овощей, консервированных для кратковременного хранения, третье — по выпуску растительных масел, пятое — по производству круп и хлебобулочных изделий длительного хранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. По информации властей, с января по май в области зафиксировали рост производства обработанного молока на 24,6%, хлебобулочных изделий длительного хранения — на 17,6%, переработанной и консервированной рыбы — на 3,9%, минеральной и питьевой упакованной воды — на 1,9%, хлебобулочных изделий недлительного хранения — на 1,6%.

В Ростове-на-Дону объяснили отсутствие на маршрутах автобусов типа «гармошка». Комментарий и.о. директора департамента транспорта Евгения Романцова опубликовала пресс-служба администрации города. Ранее на ситуацию обратили внимание местные СМИ. По словам господина Романцова, отсутствие на маршрутах города автобусов особо большого класса связано с сезонным снижением перевозимых пассажиров.

Власти Аксайского района Ростовской области направят почти 50 млн руб. на проектирование канализационных очистных сооружений в поселке Реконструктор — объекта, который в муниципалитете ждут не первый год. На портале государственных закупок появился тендер на разработку проектной документации и проведение изыскательских работ для первой очереди канализационных очистных сооружений в поселке Реконструктор Аксайского района. Финансирование работ составит 49,6 млн руб. из бюджетных средств, следует из данных госзакупки.

Контрольный пакет таганрогского портового оператора ЗАО «Приазовье» — 99,8% акций в количестве 150 тыс. штук — выведен на повторные торги по сниженной цене: актив подешевел на 10%, с 1,2 млрд руб. до 1,13 млрд руб., следует из сведений, размещенных на портале «Федресурс». В рамках торговой процедуры потенциальные участники вправе направить заявки до 31 июля 2025 года включительно. Сам аукцион запланирован на период до 5 августа текущего года.

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» договорился с властями Ростовской области о создании производства насосных агрегатов для нужд тепловой и атомной энергетики — объем капиталовложений в проект превысит 400 млн руб., сообщила пресс-служба правительства региона.

В Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление о банкротстве от унитарного муниципального предприятия «Приморский водопровод». Соответствующая информация опубликована в картотеке суда. По данным портала rusprofile, «Приморский Водопровод» было зарегистрировано в селе Пешково в апреле 1995 года и работает уже 30 лет. Основным видом деятельности является распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Единственным учредителем выступает Азовский район, что указывает на полный муниципальный контроль. Выручка предприятия за 2025 год составила 84,2 млн руб., что на 23,5% выше показателя 2024 года (68,2 млн руб.), однако деятельность остается убыточной: чистый убыток сократился с 16,5 млн до 11,4 млн руб. Рентабельность отрицательная, что говорит о том, что предприятие работает себе в убыток.

Совокупный объем кооперативных организаций Ростовского областного союза потребительских обществ за 2025 год составил 2,27 млрд руб. С начала 2026 года этот показатель превысил 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.