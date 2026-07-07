Аксайский район вложит 49,6 млн рублей в проект очистных сооружений

Власти Аксайского района Ростовской области направят почти 50 млн руб. на проектирование канализационных очистных сооружений в поселке Реконструктор — объекта, который в муниципалитете ждут не первый год. На портале государственных закупок появился тендер на разработку проектной документации и проведение изыскательских работ для первой очереди канализационных очистных сооружений в поселке Реконструктор Аксайского района. Финансирование работ составит 49,6 млн руб. из бюджетных средств, следует из данных госзакупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Завершить все работы по контракту подрядчик обязан до конца декабря 2027 года. Приступить к исполнению обязательств планируется с августа 2026 года, однако не раньше официального подписания договора.

Победителю торгов предстоит выполнить комплекс инженерных изысканий, включая археологическое обследование будущей строительной площадки. Помимо этого, в перечень обязательных работ входят подготовка проекта планировки и межевания территории, а также прохождение государственной экспертизы проектной документации и государственной историко-культурной экспертизы.

Организатором закупки выступает управление коммунального и дорожного хозяйства районной администрации. Приём заявок от претендентов завершится 22 июля, а определение победителя конкурса намечено на 24 июля.

Тема строительства очистных сооружений в Реконструкторе обрела публичность в марте 2025 года. Тогда совокупная стоимость реализации проекта оценивалась примерно в 500 млн руб., а старт непосредственного строительства предполагался ещё в 2024 году. Нынешний тендер фактически открывает первый — проектный — этап на пути к созданию в поселке современной коммунальной инфраструктуры.

Станислав Маслаков