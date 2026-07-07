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Пищевая промышленность Дона нарастила выпуск молока на 24,6% за пять месяцев

Ростовская область по итогам пяти месяцев 2026 года заняла первое место в России по производству овощей, консервированных для кратковременного хранения, третье — по выпуску растительных масел, пятое — по производству круп и хлебобулочных изделий длительного хранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

По информации властей, с января по май в области зафиксировали рост производства обработанного молока на 24,6%, хлебобулочных изделий длительного хранения — на 17,6%, переработанной и консервированной рыбы — на 3,9%, минеральной и питьевой упакованной воды — на 1,9%, хлебобулочных изделий недлительного хранения — на 1,6%.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Анны Касьяненко, «предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона работают в штатном режиме», запасы продовольствия достаточны, а при необходимости производители готовы нарастить объемы выпуска.

Константин Соловьев

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