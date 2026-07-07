На Кубани выплаты по ОСАГО увеличились на 11,6%

Средняя выплата по ОСАГО в Краснодарском крае за январь — май 2026 года выросла на 11,6% — до 129 079 руб. Об этом пишет «Бизнес ФМ Краснодар» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общий объем компенсаций увеличился на 7,2% — до 3,5 млрд руб. Количество заявленных страховых случаев составило 29 333, что сопоставимо с прошлогодним показателем.

Средняя стоимость полиса поднялась на 3,3% — до 7 354 руб. По этому показателю Краснодарский край занимает 26-е место в России. Доля электронных полисов е-ОСАГО достигла 88,1%, прибавив 12,2 процентных пункта.

Отмечается, что наиболее высокие значения территориального коэффициента зафиксированы в Краснодаре и Новороссийске (1,56), затем следуют Анапа и Геленджик (1,24), Армавир, Сочи и Туапсе (1,16).

В первом квартале 2026 года страховщики подали 114 заявлений о мошенничестве на 32 млн руб., возбуждено шесть уголовных дел.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в первом квартале 2026 года доля возбужденных уголовных дел по фактам автомошенничества уменьшилась в 2,7 раза — с 14,5% годом ранее до 5,3%. При этом количественные показатели обращений страховщиков в правоохранительные органы за январь—март 2025 года и за аналогичный период 2026 года остались идентичными.

Алина Зорина