Доля дел об автомошенничестве на Кубани сократилась в 2,7 раза

В Краснодарском крае в первом квартале 2026 года доля возбужденных уголовных дел по фактам автомошенничества уменьшилась в 2,7 раза — с 14,5% годом ранее до 5,3%. При этом количественные показатели обращений страховщиков в правоохранительные органы за январь—март 2025 года и за аналогичный период 2026 года остались идентичными, пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

За январь—март страховые компании Кубани подали в правоохранительные органы 114 заявлений по ОСАГО на сумму 32,1 млн руб.

На фоне ситуации с мошенничеством в регионе продолжился рост средней выплаты по ОСАГО. По итогам первого квартала 2026 года она увеличилась на 11,3% и достигла 126 601 руб. против 113 759 руб. годом ранее.

Средняя стоимость годового полиса ОСАГО в Краснодарском крае составила 7272 руб. Всего за январь—март в регионе оформили 812 138 договоров обязательной «автогражданки», из которых 398 651 пришелся на краткосрочные полисы.

Средняя стоимость краткосрочного полиса ОСАГО в регионе составила 186 руб. Уровень выплат с учетом расходов на ведение дел достиг 83,9%.

Алина Зорина