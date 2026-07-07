На Кубани подтвердили 1-й класс качества первых 800 т гороха урожая 2026 года

Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердил 1-й класс качества первых 800 т гороха урожая 2026 года, выращенного в Краснодарском крае. Об этом сообщили в учреждении по итогам лабораторных исследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Специалисты проверили партии на соответствие требованиям ГОСТ и технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». По данным лаборатории, влажность зерна составила 12,6%, а содержание сорной и зерновой примеси — 0,9% и 0,71% соответственно. Следов повреждения гороховой зерновкой и гороховой плодожоркой не выявлено.

Как пояснили в филиале «ЦОК АПК», отсутствие повреждений связано с особенностями зимующего гороха, который успевает сформировать бобы до массового появления вредителей.

По данным министерства сельского хозяйства Краснодарского края, уборка зимующего гороха в регионе выполнена более чем на 80% площадей. К уборке ярового гороха аграрии только приступили, а общая площадь посевов культуры в 2026 году составляет около 170 тыс. га.

Ранее сообщалось, что Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» в январе—июне 2026 года подтвердил качество и безопасность более 1 млн т сельхозпродукции, предназначенной для экспорта в Китай. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем проверенных партий увеличился в 1,6 раза — с 607 тыс. т, сообщили в учреждении.

Анна Гречко