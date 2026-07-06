Через Новороссийск экспорт сельхозпродукции в Китай вырос в 1,6 раза

Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» в январе—июне 2026 года подтвердил качество и безопасность более 1 млн т сельхозпродукции, предназначенной для экспорта в Китай. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем проверенных партий увеличился в 1,6 раза — с 607 тыс. т, сообщили в учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наибольшую долю экспорта составили горох, подсолнечный шрот и семена льна. Объем исследований гороха вырос на 74% — до 509,6 тыс. т, подсолнечного шрота — на 48%, до 299,4 тыс. т, семян льна — на 74%, до 187,7 тыс. т.

Как отметила директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева, рост поставок свидетельствует о соответствии российской продукции строгим требованиям китайского рынка к безопасности и качеству. Перед отправкой каждая партия проходит лабораторные исследования на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза, китайского таможенного управления и условиям внешнеторговых контрактов.

Анна Гречко