Врио главы Крымского района Станислав Казанжи ушел в отставку

Сегодня, 6 июля, в администрации Крымского района состоялась сессия Совета муниципалитета, на которой было принято решение о досрочном прекращении полномочий временно исполняющего полномочия главы Крымского района Станислава Казанжи. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

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Отмечается, что Станислав Казанжи ушел в отставку по собственному желанию.

В октябре 2025 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил Станислава Казанжи временно исполняющим полномочия главы муниципального образования Крымский район. Он сменил на посту Сергея Леся, который был задержан 11 октября по подозрению в хищении государственных земельных участков.

Согласно данным надзорного ведомства, в период с 2017 по 2025 годы господин Лесь использовал свои полномочия для капитализации активов, оформляя права собственности на имущество через аффилированных лиц и родственников. Неподтвержденные доходы ответчиков за восемь лет составили более 180 млн руб., а по возмездным сделкам приобретено имущество на сумму свыше 350 млн руб. Суд посчитал эти обвинения доказанными и взыскал в доход государства транспортные средства, недвижимость и земельные участки, а также денежные средства в размере более 70 млн руб.

Алина Зорина