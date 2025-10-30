Станислав Казанжи назначен врио главы Крымского района Кубани
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил Станислава Казанжи временно исполняющим полномочия главы муниципального образования Крымский район. Соответствующее постановление подписано 30 октября 2025 года, сообщила пресс-служба администрации района.
Фото: пресс-служба администрации Крымского района
Совет муниципального образования принял решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность руководителя 29 октября.
Станислав Казанжи уже провел утреннюю планерку в администрации в статусе исполняющего обязанности 13 октября. В администрации он курировал вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Станислав Казанжи заменил на посту Сергея Леся, который был задержан 11 октября по подозрению в хищении государственных земельных участков.
12 октября Октябрьский районный суд Краснодара заключил Леся под стражу до 29 ноября 2025 года. Следствие обвиняет чиновника в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, с января по март 2024 года Сергей Лесь отдавал распоряжения подчиненному сотруднику заключать договоры купли-продажи земельных участков с указанным им лицом. Участки продавались без проведения торгов по цене ниже рыночной.