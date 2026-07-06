В Краснодарском крае новые автомобили подешевели на 8,3% с начала года

Средняя стоимость нового автомобиля в Краснодарском крае по итогам первого полугодия 2026 года снизилась на 8,3% по сравнению с январем и составила 2,43 млн руб. Об этом сообщили аналитики Авто.ру Бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Наиболее заметное снижение цен зафиксировано у моделей Zeekr 9X (–6,6%, до 12,21 млн руб.), Geely Atlas (–5,6%, до 3,68 млн руб.), Lada Iskra (–3,6%, до 1,54 млн руб.), Solaris KRS (–3,5%, до 2,48 млн руб.) и Exeed VX (–3,3%, до 5,53 млн руб.).

По данным экспертов, в июне впервые с начала года увеличилось предложение китайских автомобилей — на 11% по сравнению с маем. При этом объем предложений от локальных производителей за полгода вырос на 17%, а средняя стоимость автомобилей Lada сохранилась на уровне около 1,4 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что глава Краснодара Евгений Наумов обратился к жителям города на фоне ситуации на топливном рынке и перебоев на городских АЗС, призвав к рациональному потреблению топлива и снижению нагрузки на заправочную инфраструктуру. Мэр рекомендовал активнее использовать общественный транспорт, прежде всего трамваи и троллейбусы. Аналогичные меры, по его словам, предложено принять предприятиям и организациям краевой столицы.

Анна Гречко