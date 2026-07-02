Глава Краснодара призвал жителей пересаживаться на общественный транспорт

Глава Краснодара Евгений Наумов обратился к жителям города на фоне ситуации на топливном рынке и перебоев на городских АЗС, призвав горожан к рациональному потреблению топлива и снижению нагрузки на заправочную инфраструктуру.

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Он отметил, что стабилизация ситуации ведется на всех уровнях власти, однако процесс требует времени и участия самих потребителей. В этой связи Наумов рекомендовал заправлять автомобили только необходимым объемом топлива, отказаться от несрочных поездок, по возможности корректировать маршруты и активнее использовать общественный транспорт, прежде всего трамваи и троллейбусы. Аналогичные меры, по его словам, предложено принять предприятиям и организациям города.

В администрации Краснодара и подведомственных учреждениях уже оптимизировано использование нефтепродуктов, максимально сокращены служебные выезды. Предприятиям, обеспечивающим функционирование городской инфраструктуры, рекомендовано формировать достаточные запасы топлива.

Для предотвращения заторов вблизи автозаправочных станций задействованы сотрудники Госавтоинспекции. Глава города поблагодарил их за работу и призвал водителей соблюдать правила дорожного движения и проявлять взаимное уважение, в том числе к сотрудникам АЗС.

По словам Евгения Наумова, городские власти совместно с краевыми ведомствами продолжают работу по стабилизации ситуации и планируют ежедневно информировать жителей о состоянии топливного рынка в Краснодаре.

Вячеслав Рыжков