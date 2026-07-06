В производство упаковки на Кубани вложат 900 млн рублей

На выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге подписаны соглашения о развитии двух производств упаковочных материалов в Краснодарском крае. Общий объем инвестиций превысит 900 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В составе делегации Краснодарского края, которую возглавил вице-губернатор региона Александр Руппель, в обсуждении проектов принял участие министр промышленной политики Дмитрий Хмелько.

Как отметил Александр Руппель, производство упаковки играет особую роль для аграрного региона. Кубанские предприятия обеспечивают упаковкой 60% пищевого и перерабатывающего производства в крае. Сегодня продукцию поставляют около 50 предприятий, за последние десять лет объем выпуска упаковки вырос более чем вдвое. По его словам, поддержка локальных производителей важна с учетом растущих потребностей региона как в АПК, так и в ресторанном бизнесе.

В Тимашевском районе компания «СФТ Групп» модернизирует производство гофроупаковки на территории индустриального парка «Тимашевск». Инвестиции составят 500 млн руб. К 2031 году предприятие планирует выйти на объем 110 млн кв. м гофроупаковки в год, расширить ассортимент и повысить качество продукции.

В Динском районе компания «ЛИГА-ПАК» модернизирует производство с инвестициями 385 млн руб. Сейчас предприятие выпускает более 2,4 тыс. т продукции ежегодно — от бумаги и пергамента до фольги и пакетов для льда. Проект позволит увеличить мощности на 30%, расширить линейку товаров и создать 25 новых рабочих мест.

По данным администрации Краснодарского края, отгрузка товаров в сегменте бумаги и бумажных изделий по итогам 2025 года достигла 31,7 млрд руб. (+2,7% к 2024 году). С января по май 2026 года объем отгрузки составил 12,8 млрд руб. (+3,8%).

Алина Зорина