Крымскую землю подвергли ретроанализу

Конституционный суд (КС) подтвердил право российских судов проверять законность решений украинских властей на территории Крыма и Севастополя для изъятия ранее приватизированной собственности в пользу государства. Применение такого механизма на всех новых территориях лишь вопрос времени, убеждены эксперты.

КС отказался пересматривать закон о присоединении Крыма в той части, которая позволяет российским судам дисквалифицировать документы на собственность, выданные украинскими властями. Об этом говорится в отказном определении КС по жалобе Сергея Кунова, который пытался защитить свои права как добросовестного приобретателя недвижимости.

В 2020 году господин Кунов приобрел участок земли в районе бывшего военного городка в Севастополе. Когда-то эта земля принадлежала Минобороны Украины, но в 2009-м часть территории по решению этого ведомства была передана городу, который выделил расположенные там земельные наделы под частную застройку. В 2015 году власти Севастополя передали военный городок в федеральную собственность.

При этом в российский реестр недвижимости территорию военного городка внесли в старых границах, в результате Минобороны РФ предъявило свои требования на всю территорию, включая участки, которые перешли из городской собственности в частную.

Суд первой инстанции в феврале 2023 года отклонил иск Минобороны к заявителю, придя к выводу, что спорный участок не входил в состав военного городка, а сам гражданин является добросовестным приобретателем. Однако вышестоящие инстанции заключили, что решение об отчуждении земельного участка из пользования Минобороны Украины не было принято уполномоченным на то органом (кабинетом министров Украины), а заявителя нельзя считать добросовестным приобретателем, поэтому землю он должен вернуть.

Сергей Кунов просил КС проверить нормы ст. 12 закона о принятии Крыма в состав РФ, которая закрепляет общее правило о действии документов, выданных официальными органами Украины, а также положения Гражданского кодекса, позволяющие истребовать имущество из чужого незаконного владения. По его мнению, их применение позволило российским судам наделять себя полномочием по проверке законности акта иностранного органа госвласти, а также игнорировать принцип защиты добросовестного приобретателя, что ведет к нарушению конституционного права частной собственности.

КС с такой оценкой не согласился и не нашел оснований для вмешательства. Спорная статья закона направлена на реализацию имущественных отношений, сложившихся в Крыму до его принятия в состав России, и предполагает учет существа отношений, затрагиваемых правоустанавливающими документами, говорится в определении. Она не препятствует, а, напротив, гарантирует реализацию права на недвижимое имущество.

Автор жалобы в КС, старший юрист Центра конституционного правосудия Милана Даова, считает, что суд формально подошел к этому делу, обозначив общее назначение нормы, в то время как заявитель просил оценить именно ее правоприменительный смысл.

На практике же эта норма, направленная на обеспечение стабильности гражданского оборота, приобретает обратный эффект, уверена юрист, фактически суды толкуют ее как требующую от них дополнительной легитимации передачи имущества в иностранном государстве.

КС подтвердил допустимость модели, при которой российский суд не считает украинский правоустанавливающий акт «неприкасаемым» и может оценивать его юридическую состоятельность, говорит Анна Ворожцова из коллегии адвокатов «Тезис». По сути, это довольно жесткий механизм деприватизации, отмечает она, спор идет не только о нынешнем собственнике, но и о законности первоначального выбытия имущества из публичной собственности. И если государство доказывает, что участок был передан с нарушениями, то под удар попадает и последующая цепочка переходов. С точки зрения публичных интересов инструмент эффективный, но для стабильности оборота и доверия к титулу — весьма чувствительный, указывает эксперт. Но применительно к новым территориям это становится прямой законодательной моделью, отмечает госпожа Ворожцова, принятый в июле прошлого года закон об особенностях признания там правоустанавливающих документов специально вводит региональные комиссии, которые оценивают такие документы на предмет полномочий выдавшего органа, подложности и соответствия публичным сведениям.

Применение и масштабирование подобного механизма на новых территориях лишь вопрос времени, согласен партнер юридического агентства «Правовое содействие» Алексей Винокуров. Правовая ситуация в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях идентична крымской, хотя и обладает некоторой спецификой. Схожий инструмент оспаривания приватизации применяется на «большой земле», напоминает юрист, но здесь есть принципиальное отличие: в Крыму российские суды оценивают законность актов другого государства.

Анастасия Корня