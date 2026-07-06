Массовое отключение электроснабжения произошло на территории Крыма

На территории Крыма произошло массовое отключение электроснабжения. Как сообщили на горячей линии «Крымэнерго», причиной блэкаута стали технологические нарушения, вызванные внешними воздействиями на высоковольтные сети, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным компании, отключение затронуло потребителей во всех городах и районах республики. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Минувшей ночью перебои с электроснабжением были также зафиксированы в Севастополе. Как ранее сообщал губернатор города Михаил Развожаев, подача электроэнергии была нарушена после атаки на энергетическую инфраструктуру за пределами города. Социальные объекты были переведены на резервные схемы электроснабжения. Позднее глава региона заявил, что энергоснабжение удалось восстановить в большинстве жилых домов.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 6 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников самолетного типа над территориями российских регионов. По данным военного ведомства, БПЛА были сбиты в том числе над Кубанью и Крымом.

Вячеслав Рыжков