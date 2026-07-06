Над Крымом, Кубанью и другими регионами сбили более 500 БПЛА

Минобороны России сообщило, что в ночь на 6 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников самолетного типа над территориями российских регионов. По данным военного ведомства, БПЛА были сбиты в том числе над Кубанью и Крымом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За ночь дроны уничтожили также над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Волгоградской, Ленинградской и другими областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о временном отключении электроснабжения в городе после атаки на объекты энергетической инфраструктуры за его пределами. По его словам, на объектах был введен особый режим работы, а социальные учреждения переведены на резервные схемы электроснабжения.

Позднее глава региона заявил, что энергетикам удалось восстановить электроснабжение большей части объектов и вернуть подачу электроэнергии в большинство жилых домов города. Подключение остальных потребителей будет происходить поэтапно по мере снятия ограничений системным оператором.

Вячеслав Рыжков