У берегов Новороссийска в июне температура моря опустилась ниже нормы из-за апвеллинга

Средняя температура морской воды у берегов Новороссийска в июне составила +20,8 градуса, что оказалось немного ниже климатической нормы. Как сообщил исследователь природы и климата, член Русского географического общества Михаил Лучкин, одной из причин стало явление апвеллинга — подъема более холодной воды с глубины под воздействием северо-восточного ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

По словам специалиста, к концу месяца море прогрелось до +23 градусов. При этом средняя температура воздуха в июне составила +22 градуса и соответствовала климатической норме, а осадков выпало 40 мм — почти на 30% меньше обычного.

Самой низкой температурой месяца стали +11 градусов 2 июня — столь прохладного начала лета в городе не наблюдалось последние 18 лет. Максимальная температура воздуха достигла +30,1 градуса 6 июня.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Новороссийске планируется реализовать несколько проектов по благоустройству территорий на общую сумму более 24 млн руб. В текущем году в городе намерены открыть молодежное пространство «МысМолодежью», преобразовать сквер «Философский», а также обновить спортивные площадки на улицах Аршинцева и Красных Военморов.

Анна Гречко