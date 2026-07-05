Главные новости к утру 5 июля

Составлено ИИ-Ассистентъ

Созвон Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся 5 июля 2026 года, является важным событием в контексте продолжительных попыток урегулирования конфликта на Украине. Этот же вопрос обсуждался ими ранее — на переговорах, запланированных на 15 августа 2025 года в Анкоридже (Аляска). Тогда Дональд Трамп выразил желание организовать встречу президентов России и Украины, рассчитывая на получение «необходимых ответов» от Владимира Путина, на основе которых могла бы состояться вторая встреча. Сообщение New York Times «Смена режима» указывает на то, что Трамп стремится к «грандиозной сделке» с Россией, направленной на нормализацию экономических отношений и снятие санкций. При этом бывший спецпосланник по Украине Кит Келлог был отстранен от переговоров, так как был критиком России, что послужило жестом доброй воли американской стороны.

Ранее Дональд Трамп заявлял о намерении быстро завершить конфликт на Украине и постоянно делает соответствующие заявления, но прорыва до сих пор не произошло. Несмотря на заявления европейцев о некотором влиянии на его позицию по Украине на саммите G7, он по-прежнему активно занимается ближневосточной ситуацией и Ираном. Европейские лидеры, включая Францию, Великобританию и Германию, планируют убедить Трампа поддержать их предложения по мирным переговорам и усилению давления на Россию. Также существует франко-британский план, предполагающий размещение миротворческих сил из стран НАТО на Украине для обеспечения перемирия, хотя Трамп настаивает на таком формате миротворческих сил, который был бы «приемлем для каждого» и одобрен Россией. Кремль неоднократно подчеркивал, что появление войск НАТО на территории Украины неприемлемо.