Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле приблизилось к 3 тыс.

Число жителей Венесуэлы, погибших из-за землетрясений 24 июня, выросло до 2954. Еще 16,6 тыс. человек получили ранения. Об этом сообщает La Nacion со ссылкой на правительство республики.

Более 16 тыс. человек потеряли жилье. Повреждено 856 зданий. По оценкам ООН, число пропавших без вести может достигать 50 тыс. человек.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. За ними последовали более 700 афтершоков. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра. Разрушения также зафиксированы в Каракасе, в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй.

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