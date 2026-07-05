Минпросвещения в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах

В июле Министерство просвещения РФ планирует утвердить новый стандарт обучения для 10–11 классов. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью «РИА Новости», обновленная программа должна вступить в силу с 1 сентября 2027 года.

Главные изменения коснутся точных и естественных наук: уроки математики, физики, химии и биологии станут более прикладными. Кроме того, в перечень «метапредметных результатов» официально включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта, сказал господин Кравцов.

По словам министра, благодаря обновленному стандарту школьники смогут учиться тому, что им может действительно может пригодиться в будущей работе.