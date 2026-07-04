В России отменили срок давности на оспаривание приватизации религиозных объектов

В России полностью отменили срок давности на оспаривание незаконной приватизации религиозной собственности. Закон, в который были включены эти поправки по просьбе Русской православной церкви, подписал сегодня президент РФ Владимир Путин.

Теперь, если культовое здание в прошлом было приватизировано с нарушениями и не передано профильной религиозной организации, суд сможет признать сделку недействительной и вернуть объект церкви спустя любое время. Автор поправки — председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников — объяснял, что после советской секуляризации многие культовые здания перешли к государству и муниципалитетам, а во время приватизации часть из них оказалась в частных руках.

«Такие объекты есть, есть очень серьезные компании, которые занимают (здания.— "Ъ") точно не по религиозным назначениям, поэтому мы считаем, что это правильно. И мы считаем, что по таким спорам 10-летний срок исковой давности не должен распространяться. Это не значит, что спора вообще не будет»,— говорил «Интерфаксу» господин Крашенинников.

Вместе с тем этот закон упростил порядок продажи жилья, изъятого у коррупционеров и обращенного в доход государства. Документ отменяет прежнее ограничение, позволявшее выставлять конфискованные квартиры на торги только в случае, если их рыночная стоимость минимум вдвое превышала среднюю по региону.

Документ также ужесточил контроль за оценкой и реализацией публичного имущества. Теперь правительство наделяется правом устанавливать дополнительные требования к независимым оценщикам и организаторам торгов. Это позволит избежать занижения стоимости конфискованных активов и повысит общую эффективность государственных аукционов.