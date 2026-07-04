В России отменили срок давности на оспаривание приватизации религиозных объектов
В России полностью отменили срок давности на оспаривание незаконной приватизации религиозной собственности. Закон, в который были включены эти поправки по просьбе Русской православной церкви, подписал сегодня президент РФ Владимир Путин.
Теперь, если культовое здание в прошлом было приватизировано с нарушениями и не передано профильной религиозной организации, суд сможет признать сделку недействительной и вернуть объект церкви спустя любое время. Автор поправки — председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников — объяснял, что после советской секуляризации многие культовые здания перешли к государству и муниципалитетам, а во время приватизации часть из них оказалась в частных руках.
«Такие объекты есть, есть очень серьезные компании, которые занимают (здания.— "Ъ") точно не по религиозным назначениям, поэтому мы считаем, что это правильно. И мы считаем, что по таким спорам 10-летний срок исковой давности не должен распространяться. Это не значит, что спора вообще не будет»,— говорил «Интерфаксу» господин Крашенинников.
Вместе с тем этот закон упростил порядок продажи жилья, изъятого у коррупционеров и обращенного в доход государства. Документ отменяет прежнее ограничение, позволявшее выставлять конфискованные квартиры на торги только в случае, если их рыночная стоимость минимум вдвое превышала среднюю по региону.
Документ также ужесточил контроль за оценкой и реализацией публичного имущества. Теперь правительство наделяется правом устанавливать дополнительные требования к независимым оценщикам и организаторам торгов. Это позволит избежать занижения стоимости конфискованных активов и повысит общую эффективность государственных аукционов.
Инициатива по отмене срока давности на оспаривание приватизации религиозных объектов не нова. Еще в мае 2023 года в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий запретить приватизацию имущества религиозного назначения. Автором этой инициативы выступил Сергей Гаврилов, председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Законопроект направлен на защиту Русской православной церкви и других традиционных конфессий, чтобы остановить процесс незаконного захвата и передачи таких объектов частным собственникам, а также пресечь их использование не по религиозному назначению, например, для открытия магазинов или развлекательных центров в храмах.
В июне 2023 года депутаты Госдумы, среди которых были Петр Толстой, Анна Кузнецова, Сергей Гаврилов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий, внесли поправки, предлагающие признать ничтожными все сделки о передаче имущества религиозного назначения в частные руки, совершенные с 2010 года. Эти поправки должны были быть внесены не в сам закон о передаче религиозным организациям имущества, а в статьи ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» для устранения разночтений при правоприменении. В июле этого года закон, устанавливающий запрет на приватизацию государственного и муниципального имущества религиозного назначения, был принят, что должно исключить случаи использования храмов под частные офисы, торговые центры и банки. По мнению Русской православной церкви, противодействие принятию закона было колоссальным.