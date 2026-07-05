Путин обсудил с Трампом урегулирование конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Собеседники обсудили урегулирование российского-украинского конфликта — «в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля», рассказал господин Ушаков.

«Наш президент обрисовал реальную картину обстановки на поле боя, где российские Вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим»,— добавил помощник Владимира Путина.

По словам господина Ушакова, президент США подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий. «Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву»,— подчеркнул Юрий Ушаков.

Разговор состоялся по инициативе США — «это о многом говорит», заявил господин Ушаков. По его словам, президенты договорились оставаться на связи и созвониться снова в ближайшее время.