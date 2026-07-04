Сборная России выиграла зачет чемпионата Европы по синхронному плаванию

Составлено ИИ-Ассистентъ

Успех российских синхронисток на данном юниорском чемпионате Европы следует за серией выступлений, где спортсмены из России участвовали в нейтральном статусе, включая чемпионаты мира по водным видам спорта в Сингапуре в 2025 году и Будапеште в 2024 году, а также Кубок мира в Сиане в мае 2026 года. На этих соревнованиях российские синхронисты и пловцы также завоёвывали золотые и серебряные медали. Например, Александр Мальцев был признан лучшим синхронистом года по версии World Aquatics в 2025 году, завоевав три золота на чемпионате мира в Сингапуре. Майя Гурбанбердиева, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию, в апреле 2026 года объявила о переходе в бобслей, объяснив это тем, что её мечта стать олимпийской чемпионкой в миксте не сбудется из-за отсутствия этой дисциплины в программе Игр в Лос-Анджелесе.

Международная федерация плавания (World Aquatics) в сентябре 2023 года разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в индивидуальных стартах в нейтральном статусе, но с ограничением: не более одного спортсмена от каждой страны на соревнование и только в дисциплинах, где результат определяется выступлением одного атлета. Тогда запрет на участие в групповых стартах, включая синхронное плавание, сохранялся. Однако к апрелю 2026 года World Aquatics допустила россиян и белорусов до взрослых турниров под национальными флагами и полностью восстановила членство их федераций. Тем не менее, Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) снимает ограничения лишь с 1 сентября 2026 года, что объясняет нейтральный статус российских спортсменов на текущем чемпионате.