Аззедин Унахи сократил хозяев

Первым четвертьфиналистом североамериканского чемпионата мира по футболу стала команда Марокко. Победу над одной их сборных-хозяек турнира, канадской, ей принес дубль полузащитника Аззедина Унахи. Матч, в котором марокканцы чудом не пропустили и при этом забили все, что имели, завершился со счетом 3:0. Их следующим соперником станет победитель пары Парагвай—Франция.

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Стадия 1/8 финала чемпионата мира по футболу открылась встречей, рисунок которой абсолютно не соответствовал предматчевым прикидкам. Представлялось ведь, что сборная Канады — самая слабая из трех хозяек, и так прыгнувшая выше головы, извлекшая максимум пользы из удобной сетки,— не сможет ничего противопоставить сопернику. Против них же играют мощные марокканцы. Они уже обеспечили массу неприятностей двум грандам, бразильцам и голландцам, а последних с турнира выбили. Они уже сами считаются грандом.

Однако матч начался смелыми, быстрыми атаками сборной Канады. За первые шесть минут она подала три угловых и вынуждала оппонентов играть на отбой. Те выносили мяч абы куда.

Пережив первую десятиминутку, марокканцы мало-мало почувствовали мяч, но так и не могли перейти середину поля. А порой действовали возле своих ворот чересчур вальяжно — и позволили оппоненту создать первый острый момент. Подарком хозяевам стал какой-то удивительно самонадеянный пас Нейла Эль-Айнауи. Он был перехвачен. Один на один выскочил Джонатан Дэвид. Но вратарь Яссин Буну удержал нули на табло.

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Еще одной проблемой уже откровенно ждавшей паузы на водопой сборной Марокко стала травма Исмаэля Сайбари. Лучший нападающий команды, забивший на турнире три мяча, был вынужден уступить место Суфьяну Рахими.

Именно он только на исходе получаса игры заставил впервые обратить внимание на голкипера Максима Крепо. По сути, просто размял вратаря: пробил низом метров с 30. А дальше — снова то же самое зрелище. Бодрые канадцы лезли вперед, играли активно, но им не доставало техники. Сонные марокканцы не могли выбраться из-под пресса и хотя бы просто отодвинуть мяч от своих ворот.

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Лучше всего о психологическом состоянии африканской сборной, видимо, должен был рассказать хамский поступок капитана Ашрафа Хакими: после очередного выноса побежал вперед, добраться до мяча шансов не имел и толкнул противника двумя руками в спину. Если целью было вывести канадцев из себя, то цель была достигнута. Поднявшись с газона, пострадавший Ричи Ларея в ярости побежал что-то доказывать Хакими. Их спор перерос в стычку команда на команду. Не слишком, впрочем, ожесточенную и к тому же быстро потухшую после вмешательства судьи Майкла Оливера, вынесшего два предупреждения.

При этом последствия потасовки были очевидны. Куда больше грязи стало на поле. До перерыва Оливер показал еще три желтые карточки, доведя их общее количество до шести.

Никаким переломом не пахло и после перерыва. Снова канадцы забрали мяч и штурмовали чужие владения — настойчиво, хотя и достаточно топорно. Но внезапно помог марокканцам один контрвыпад. Суфьян Рахими классно срезал угол и не оставил молодому защитнику Люку де Фужролю вариантов. Надо было фолить, пусть неизбежна еще одна — седьмая в матче и третья для игроков сборной-хозяйки — карточка. А со стандарта пришел гол. Никто из канадцев не ждал, что Ашраф Хакими навесу в гущу событий предпочтет мягкий пас низом на линию штрафной площади. Открывшийся там Аззедин Унахи тоже мягко и тоже низом покатил точно в угол. 1:0.

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Забив, сборная Марокко оставалась такой же вялой, не избавилась от своих болячек, не стала действовать решительнее, интереснее, разнообразнее. Долго даже не обращала внимания на то, что канадцы нападали числом и оставляли за спинами больше пространства. Обратила наконец на 82-й минуте, когда провела образцовую контратаку, которую венчал прекрасный выстрел Аззедина Унахи в верхний угол. А итоговый счет — 3:0 — установил, завершив еще один встречный выпад, Рахими.

Такой вот парадокс. Почти весь матч мучившиеся марокканцы одержали крупную победу. Их соперником по четвертьфиналу скорее всего станет сборная Франции. Она в ночь на воскресенье сыграет против котирующейся куда ниже команды Парагвая. А сборная Канады в любом случае сделала большой шаг вперед. Прежде она всего дважды — в 1986-м и 2022-м — участвовала в финальных турнирах чемпионатов мира и проиграла все шесть игр. А теперь вышла из группы со второго места, преодолела один раунд play-off и дала бой во втором.

Роман Левищев