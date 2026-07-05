Французы избежали немецкой судьбы

Сборная Франции, один из главных фаворитов североамериканского чемпионата мира, прошла во втором раунде play-off тяжелое испытание филадельфийской жарой и крепкой парагвайской обороной, которое преодолела благодаря заработанному Дезире Дуэ и реализованному Килианом Мбаппе пенальти во втором тайме. Побед со счетом 1:0 вывела французов в четвертьфинале на марокканцев.

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Редчайший на этом чемпионате мира случай: обязательная пауза в середине тайма, формально предназначенная для того, чтобы футболисты могли попить воды, выглядела не то что не лишней, а крайне необходимой. Французам — так точно. Забавно было смотреть, как они щедро обливаются из своих бутылочек, пока рядом что-то живо и энергично, почти покрикивая, втолковывает им Дидье Дешам. Слышали они вообще своего тренера в эти минуты? Или все, о чем думали,— это как бы поскорее хоть чуть-чуть охладиться? Жара в районе «плюс 40», накрывшая Филадельфию, создавшая внутри стадиона, на котором приходится играть, натуральную сауну — то еще мучение.

А пытку усугубляет специфика соперника. Французы, видимо, быстро убедились, что над вылетевшими от парагвайцев в предыдущем раунде немцами, смеяться грешно.

Вот что с ними, отбивающимися всеми имеющимися в наличии человеческими ресурсами, то есть 11 игроками, да так, что создается впечатление, будто пару лет репетировали без остановки все эти оборонительные приемчики и маневры, наплевав на остальное, делать?

Пробовали расшатать дриблингом — от Брэдли Баркола, Килиана Мбаппе. Щелкают, как орешки. Пробовали хитро подавать стандарты. Все считывают, подлецы. Пробовали простреливать и верхом, и низом: что-то отдаленное похожее на остроту рождалось лишь из-за рикошетов. Пробовали бить издали. Но и этим громадного колючего ежа, в который превратилась вся парагвайская сборная, не напугать. Все терпит, все сносит. И не переживает, например, по поводу того, что за стартовые пять минут у нее в активе всего четыре передачи. Да не нужны они парагвайцам. Не в футбол играть на соседний материк приехали. Играть — это, пожалуйста, к французам.

А нервы у тех, как выяснилось, не железные. Когда, уже после того «походного» душа, Килиан Мбаппе опять не смог забраться в чужие тылы, стреноженный прилипчивым и беспардонным, как сотрудник кредитного отдела банка, опекуном, на поле возникла легкая потасовка.

Холодную голову в такую погоду и с таким противником сохранять было сложно.

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После перерыва, впрочем, появились какие-то признаки, намекающие на то, что сборная Франции в этом матче-экзекуции может все-таки обойтись без экстремальных приключений. Остроты у парагвайских ворот стало гораздо больше. После выноса французского голкипера Майка Меньяна Килиану Мбаппе, чтобы остаться с глазу на глаз с голкипером парагвайским Орландо Хилем, надо было только мягко принять мяч. Он немножко сфальшивил, а потерянное им мгновение позволило Хуану Хосе Касересу настичь форварда. Затем Ману Коне закрутил мяч так, что поставил перед Хилем задачку тяжелейшую. Вратарь ее решил, взмыв под перекладину.

А парагвайцы теряли основных игроков: ушел Омар Альдертете, ушел Хулио Энсисо… Люди просто не могли уже двигаться, на ногах не держались, уступая место в строю бойцам свежим. Набегались за французами в этой топке. За все приходится платить.

А Дешам между тем тоже отправил взламывать парагвайскую оборону своего проверенного «джокера» — Дезире Дуэ. И вскоре мог хвалить себя за прозорливость.

Парагвайцам многое в этой встрече сходило с рук. Но эпизод, в котором Дуэ рванул сразу на трех игроков и упал, не сошел. VAR разглядел фол со стороны Диего Гомеса. Арбитр Ильгиз Танташев пенальти назначил с легким сердцем. А Килиан Мбаппе не дрогнул, его исполняя. Мбаппе забил седьмой гол на чемпионате и опять оказался вровень на верхней строчке его бомбардирской гонки с Лионелем Месси.

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Парагвайцы все чаще нарушали правила, заставляя всех, кто наблюдал за матчем, изумляться милосердию Танташева. Мог же уже целый букет карточек, причем обоих цветов, достать, а прощает и прощает парагвайцев, словно испытывает к ним особенные симпатии, надеется, что рано или поздно, отвечая ему взаимностью, заиграют в футбол. Но нет, играть — это было не для них даже при таком счете, когда играть вроде бы необходимо. Зато для Ману Коне у Танташева желтая карточка нашлась без проблем.

Сборная Парагвая, разумеется, постаралась навалиться в концовке. Но ее атакующие навыки ничего, кроме сожаления и изумления, не вызывали. Господи, да как такая команда в принципе могла очутиться на чемпионате мира?! Как она могла выйти из группы?! Как могла в play-off выбить немцев?! Хорошо еще, что не пропустила. Между прочим, чудом, потому что Мбаппе дважды расстреливал Хиля практически в упор. Если бы прошил, опередил бы Месси в бомбардирской иерархии этого чемпионата и сравнялся с аргентинцем в иерархии другой — той, где учитываются голы на всех мировых первенствах. Но Хиль устоял.

Сборная Франции отправила парагвайцев домой. А сама будет готовиться к противостоянию с соперником, который в футбол как раз играет классно. В четвертьфинале ее ждет марокканская команда, разгромившая — 3:0 — канадцев. Французы боролись с ней за выход в финал предыдущего чемпионата мира — катарского 2022 года и тогда взяли верх в упорной борьбе.

Алексей Доспехов