Лидер свердловских справороссов возглавил группу партсписка на выборах в Госдуму

Председатель совета свердловского реготделения «Справедливой России», заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме Андрей Кузнецов занял первое место в территориальной группе списка кандидатов партии на выборах в нижнюю палату российского парламента по Свердловской области и Пермскому краю. Как сообщили в организации, делегаты партийного съезда в Москве одобрили включение в перечень семи человек, в их числе четырех свердловских политиков.

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Андрею Кузнецову 54 года, он родился в поселке Ис (Свердловская область). С 1993 года работал в СМИ Екатеринбурга: прошел путь от газетного корреспондента до главного редактора и основателя газет и интернет-СМИ. В 2003 году был назначен исполняющим директором Уральского института прикладной политики и экономики, в 2012 году — первым заместителем руководителя администрации губернатора Свердловской области. С 2013 года работал советником председателя «Справедливой России» Сергея Миронова, с 2020 года — заместителем главы аппарата фракции партии в Госдуме, в мае-сентябре 2021 года — руководителем аппарата фракции организации в нижней палате российского парламента. В 2021 году избрался в Госдуму, стал заместителем руководителя фракции, в 2025 году утвержден первым замглавы фракции. Дважды участвовал в выборах губернатора Свердловской области, на которых занимал третье место: в 2022 и 2025 годах получил 86 047 (9,15 %) и 166 399 (12,66 %) голосов избирателей соответственно.

Помимо господина Кузнецова места в тергруппе партсписка заняли:

2. Председатель совета реготделения «Справедливой России» в Пермском крае, руководитель партийной фракции в законодательном собрании региона Вероника Куликова;

3. Бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» в 2011-2016 годах Роман Ванчугов. Он был избран по партсписку от Ленинградской области и Республики Карелия;

4. Действующий участник СВО, офицер, помощник депутата Госдумы Андрея Кузнецова Максим Чирышев;

5. Фельдшер выездной бригады скорой помощи, депутат думы Новолялинского округа, помощник депутата Госдумы Андрея Кузнецова Алексей Коровкин;

6. Депутат Осинской гордумы, предприниматель и актер Армен Бежанян (известен по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны»);

7. Депутат законодательного собрания Свердловской области, экс-кандидат в мэры Екатеринбурга Екатерина Есина.

Общефедеральную часть списка «Справедливой России» возглавил лидер организации, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов. Вторую позицию занял вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Бабаков, третью — телеведущая, депутат Госдумы Марина Ким, четвертую — командир полка, участник СВО Олег Чернышев. Всего делегаты съезда выдвинули на выборы 263 кандидатов. В их числе 17 бойцов СВО, действующие депутаты Госдумы (17 человек), городских собраний региональных столиц (21) и заксобраний российских субъектов (71).

На момент публикации своих кандидатов в Госдуму из парламентских партий, помимо «Справедливой России», выдвинули КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия» и «Новые люди». Всего без сбора подписей своих кандидатов на выборы смогут выдвинуть только 11 партий. Другим организациям предстоит собрать не менее 200 тыс. автографов для регистрации списка кандидатов (не более 7 тыс. на один субъект РФ). Чтобы утвердить политика в качестве претендента по одномандатному округу, в избирком необходимо предоставить 13 566–14 830 подписей

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября по смешанной системе: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в нижнюю палату российского парламента, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. По итогам голосования в 2021 году «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, самовыдвиженцы — пять, Партия роста, «Гражданская платформа» и «Родина» — по одному. Свердловскую область в Госдуме представляют по одному представителю от коммунистов, справороссов, «Новых людей» и 10 единороссов.

Василий Алексеев