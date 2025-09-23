Кандидат в главы Среднего Урала избрался первым замглавы фракции СРЗП в Госдуме

Бывший кандидат на должность губернатора Свердловской области Андрей Кузнецов получил должность первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) в Госдуме, сообщили в пресс-службе партии. Лидер справороссов Сергей Миронов пояснил, что господин Кузнецов будет координировать работу депутатов фракции во время пленарных заседаний, формировать проект законодательной повестки и позиции партии по всем вопросам, которые рассматривает нижняя палата российского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кузнецов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Кузнецов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Руководитель свердловского реготделения СРЗП, депутат Госдумы Андрей Кузнецов претендовал на должность губернатора Свердловской области в 2022 и 2025 годах. По итогам последних выборов справоросс получил поддержку 166,3 тыс. избирателей (12,66%) и занял третье место. Господин Кузнецов обошел депутатов свердловского заксобрания Александра Каптюга из ЛДПР (80 тыс.; 6,09%) и Ранта Краева из «Новых людей» (35,8 тыс.; 2,72%), однако уступил главе региона Денису Паслеру из «Единой России» (805,8 тыс.; 61,3%) и вице-спикеру регионального парламента Александру Ивачеву из КПРФ (200,4 тыс.; 15,25%).

В разговоре с «Ъ-Урал» Андрей Кузнецов рассказал, что рассчитывает на конструктивную работу с избранным губернатором. «Итоги выборов в том, что всем надо трудиться на благо области. Руководитель определен, будем работать»,— сказал экс-кандидат после голосования 12-14 сентября. Господин Кузнецов тогда добавил, что увеличил поддержку избирателей по сравнению с кампанией 2022 года в 1,9 раза (тогда его поддержали 86 тыс. человек; 9,15% от общего числа проголосовавших).

Андрею Кузнецову 53 года, он родился в поселке Ис Нижнетуринского округа (Свердловская область). С 1993 года работал в СМИ Екатеринбурга, прошел путь от газетного корреспондента до главного редактора и основателя газет и интернет-СМИ. В 2003 году был назначен исполняющим директором Уральского института прикладной политики и экономики, в 2012 году — первым заместителем руководителя администрации губернатора Свердловской области. С 2013 года работал советником председателя «Справедливой России» Сергея Миронова, с 2020 года — заместителем главы аппарата фракции партии в Госдуме, в мае-сентябре 2021 года — руководителем аппарата фракции объединения в Госдуме. В 2021 году был избран в Госдуму VIII созыва, стал первым заместителем главы комиссии по регламенту и обеспечению деятельности нижней палаты парламента и заместителем руководителя фракции СРЗП господина Миронова.

Василий Алексеев