Лидер свердловских коммунистов возглавил группу списка КПРФ на выборах в Госдуму

Первый секретарь свердловского обкома КПРФ, вице-спикер заксобрания Свердловской области Александр Ивачев занял первое место в региональной группе партсписка кандидатов партии на выборах в Госдуму по Среднему Уралу, Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра), Архангельской области и Республике Коми, следует из данных газеты «Ведомости». Действующий депутат Госдумы от Свердловской области Николай Езерский (КПРФ), который избирался в нижнюю палату российского парламента пять созывов подряд (с 2003 года) по партсписку, в новый перечень претендентов не вошел.

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Как сказано в документе, в региональную группу партсписка также вошли:

2. Депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов;

3. Экс-кандидат в депутаты Госдумы в 2007 году от ЛДПР Арсен Молов;

4. Первый секретарь ханты-мансийского окружкома КПРФ, руководитель партийной фракции в думе ХМАО Алексей Савинцев;

5. Первый секретарь архангельского обкома КПРФ, руководитель партийной фракции в Архангельском областном собрании депутатов Александр Гревцов;

6. Депутат заксобрания Свердловской области от КПРФ Олег Гордеев;

7. Первый секретарь котласского местного отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в собрания депутатов Котласа (Архангельская область) Наталья Ивашина;

8. Депутат совета муниципального Сыктывдинского района (Республика Коми) от КПРФ Вячеслав Кочев;

9. Руководитель фракции КПРФ в государственном совете Республики Коми Николай Удоратин;

10. Депутат заксобрания Свердловской области от КПРФ Римма Скоморохова;

11. Депутат думы Серова (Свердловская область) Игорь Чудов.

Александру Ивачеву 38 лет. Он уроженец Свердловска (сейчас. — Екатеринбург), в 2010 году окончил физический факультет Уральского государственного университета им. А.М. Горького. В 2013 году был избран вторым секретарем ЦК Ленинского комсомола РФ, в 2014 году — первым секретарем свердловского областного комитета КПРФ (в 2025 году был единогласно переизбран на этот пост). В 2016 году победил на выборах депутатов заксобрания Свердловской области, в 2021 году переизбран.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября по смешанной системе: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в нижнюю палату российского парламента, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. По итогам голосования в 2021 году «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, самовыдвиженцы — пять, Партия роста, «Гражданская платформа» и «Родина» — по одному.

КПРФ первой из российских партий провела свой предвыборный съезд по выдвижению кандидатов в Госдуму 20 июня. Партсписок возглавили председатель центрального комитета (ЦК) КПРФ Геннадий Зюганов, глава Хакасии Валентин Коновалов и первый зампред ЦК партии Юрий Афонин. Общефедеральная часть списка из 15 человек почти на три четверти повторяет конфигурацию 2021 года, но в 2026-м коммунисты надеются улучшить тогдашний результат благодаря «аккуратной работе с протестной повесткой и страхами людей».

Подробнее о съезде КПРФ — в материале «Коммунисты отписались первыми».

Василий Алексеев