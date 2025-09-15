Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Руководитель определен, будем работать»

Конкуренты согласились с избранием Дениса Паслера свердловским губернатором

На досрочных выборах губернатора Свердловской области победу одержал Денис Паслер, выдвинутый «Единой Россией». Он пообещал опираться на программу, которую сформировал по итогам анализа более 4 тыс. предложений от жителей региона. Его конкуренты уже выразили желание наладить с ним конструктивную работу. Оспаривать итоги голосования они не будут.

Денис Паслер избран губернатором Свердловской области

Денис Паслер избран губернатором Свердловской области

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Денис Паслер избран губернатором Свердловской области

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Избирательная комиссия Свердловской области на заседании в понедельник признала состоявшимся избрание Дениса Паслера на должность губернатора сроком на пять лет. Кандидат от «Единой России» (ЕР) получил поддержку 805 868 избирателей (61,3%).

Второе место занял вице-спикер свердловского заксобрания от КПРФ Александр Ивачев (получил 200 410 голосов, 15,32%). На третьем месте — депутат Госдумы от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) Андрей Кузнецов (166 399 голосов, 12,66%). Четвертое место занял депутат свердловского парламента от ЛДПР Александр Каптюг (80 084 голоса, 6,09%). Пятое, последнее место у областного депутата от «Новых людей» (НЛ) Ранта Краева (35 811 голосов, 2,72%).

Пост губернатора стал вакантным в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший глава Оренбургской области Денис Паслер. Голосование за кандидатов в губернаторы Свердловской области проходило 12-14 сентября с 8:00 до 20:00. Из 3 317 153 избирателей в регионе участие в выборах на 2467 участков и через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приняли 1 315 164 уральца. Общая явка составила 39,9%.

В обращении к уральцам господин Паслер заверил, что до истечения своих полномочий он будет опираться на программу, которую сформировал по итогам анализа более 4 тыс. предложений от жителей региона. «Я проехал область вдоль и поперек. Знаю о ситуации в каждом муниципалитете: о том, как живут мои земляки, с какими трудностями сталкиваются и, конечно, чего ждут от власти»,— пояснил он. Господин Паслер добавил, что намерен усилить поддержку школ, техникумов и больниц, участников специальной военной операции (СВО), развитие промышленности и объем инвестиций в Средний Урал.

«Осознаю свою личную ответственность за развитие региона, выполнение задач, поставленных нашим национальным лидером и жителями региона. Работаем здесь и сейчас»,— написал избранный губернатор в своем Telegram-канале.

Другие претенденты на пост главы Среднего Урала рассказали «Ъ-Урал», что рассчитывают на конструктивную работу с избранным губернатором. «Итоги выборов в том, что всем надо трудиться на благо области. Руководитель определен, будем работать»,— сказал Андрей Кузнецов (СРЗП). Он добавил, что увеличил поддержку избирателей по сравнению с кампанией 2022 годом в 1,9 раза.

«Надо готовиться к кампаниям в областное заксобрание и Госдуму в 2026 году. Выборы показали, что у нас хорошая динамика, я в 2,6 раза увеличил наш электорат»,— подвел итоги Александр Каптюг (ЛДПР).

Александр Ивачев (КПРФ) в понедельник, 15 сентября, был недоступен для комментария. На пресс-конференции об итогах единого дня голосования первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин назвал рейтинг господина Ивачева «достаточно приличным». «Почти 16% он по сравнению с выборами 2022 года нарастил — это 80 тыс. голосов, а эта оценка работы»,— подчеркнул парламентарий.

Руководитель свердловского реготделения «Новых людей» Ирина Виноградова отметила, что в партии оценивают итоги голосования «положительно с точки зрения чистоты и легитимности избирательного процесса». «Оценивая свою кампанию — есть над чем работать»,— добавила она.

Госпожа Виноградова рассказала, что НЛ планируют предложить Денису Паслеру «несколько масштабных проектов в сфере экологии, культуры и предпринимательства».

Политолог Михаил Коробельников считает, что рост поддержки кандидатов от парламентской оппозиции является «недоработкой партии власти».

«Она создала потенциальную угрозу избранному губернатору. Будут выборы в заксобрание и Госдуму, партии могут развернуть огромную работу по борьбе за мандаты после демонстрации силы в 2025 году, опыт побед над ЕР у части из них есть»,— добавил политолог.

Василий Алексеев

Фотогалерея

Досрочные выборы губернатора Свердловской области

Предыдущая фотография
Подсчет бюллетеней после голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области 14 сентября

Подсчет бюллетеней после голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области 14 сентября

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

За пост губернатора Свердловской области боролись пять кандидатов

За пост губернатора Свердловской области боролись пять кандидатов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер был выдвинут от «Единой России» и одержал победу, набрав 61,3% голосов

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер был выдвинут от «Единой России» и одержал победу, набрав 61,3% голосов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Второе место занял вице-спикер свердловского заксобрания Александр Ивачев, выдвинутый КПРФ. Он набрал 15,32%

Второе место занял вице-спикер свердловского заксобрания Александр Ивачев, выдвинутый КПРФ. Он набрал 15,32%

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На третьем месте депутат Госдумы Андрей Кузнецов из «Справедливой России — Патриоты — За правду». У него 12,66%

На третьем месте депутат Госдумы Андрей Кузнецов из «Справедливой России — Патриоты — За правду». У него 12,66%

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Четвертое место занял депутат заксобрания Александр Каптюг из ЛДПР. У него 6,09%

Четвертое место занял депутат заксобрания Александр Каптюг из ЛДПР. У него 6,09%

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пятое место занял депутат свердловского парламента Рант Краев из «Новых людей». У него 2,72%

Пятое место занял депутат свердловского парламента Рант Краев из «Новых людей». У него 2,72%

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Голосование на досрочных выборах губернатора проходило 12-14 сентября с 8:00 до 20:00. Явка составила 38,85% (1 288 572 избирателя)

Голосование на досрочных выборах губернатора проходило 12-14 сентября с 8:00 до 20:00. Явка составила 38,85% (1 288 572 избирателя)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Голосование в труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской области

Голосование в труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской области

Фото: Telegram-канал Свердловского избиркома

Форум гражданских активистов в поддержку кандидата от «Единой России» на пост губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Театре эстрады в Екатеринбурге

Форум гражданских активистов в поддержку кандидата от «Единой России» на пост губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Театре эстрады в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Подготовка системы видеонаблюдения к досрочным выборам губернатора Свердловской области: монтаж IP-камер в избирательном участке в школе №23 Академического района Екатеринбурга

Подготовка системы видеонаблюдения к досрочным выборам губернатора Свердловской области: монтаж IP-камер в избирательном участке в школе №23 Академического района Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Печать избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области

Печать избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Виды Невьянска (Свердловская область). Плакат, информирующий о досрочных выборах губернатора Свердловской области

Виды Невьянска (Свердловская область). Плакат, информирующий о досрочных выборах губернатора Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) воспользовались 238 024 уральца из 259 604 заявившихся (явка превысила 91%)

Системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) воспользовались 238 024 уральца из 259 604 заявившихся (явка превысила 91%)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Досрочные выборы губернатора Свердловской области. Голосование на избирательном участке в Академическом районе Екатеринбурга

Досрочные выборы губернатора Свердловской области. Голосование на избирательном участке в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Пресс-конференция председателя избирательной комиссии Свердловской области Елены Клименко, посвященная организации и проведению досрочных выборов губернатора

Пресс-конференция председателя избирательной комиссии Свердловской области Елены Клименко, посвященная организации и проведению досрочных выборов губернатора

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Избирательный участок в Академическом районе Екатеринбурга

Избирательный участок в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Подсчет невыданных бюллетеней после голосования

Подсчет невыданных бюллетеней после голосования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Избирательный участок в Академическом районе Екатеринбурга

Избирательный участок в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Следующая фотография
1 / 19

Подсчет бюллетеней после голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области 14 сентября

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

За пост губернатора Свердловской области боролись пять кандидатов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер был выдвинут от «Единой России» и одержал победу, набрав 61,3% голосов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Второе место занял вице-спикер свердловского заксобрания Александр Ивачев, выдвинутый КПРФ. Он набрал 15,32%

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На третьем месте депутат Госдумы Андрей Кузнецов из «Справедливой России — Патриоты — За правду». У него 12,66%

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Четвертое место занял депутат заксобрания Александр Каптюг из ЛДПР. У него 6,09%

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пятое место занял депутат свердловского парламента Рант Краев из «Новых людей». У него 2,72%

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Голосование на досрочных выборах губернатора проходило 12-14 сентября с 8:00 до 20:00. Явка составила 38,85% (1 288 572 избирателя)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Голосование в труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской области

Фото: Telegram-канал Свердловского избиркома

Форум гражданских активистов в поддержку кандидата от «Единой России» на пост губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Театре эстрады в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Подготовка системы видеонаблюдения к досрочным выборам губернатора Свердловской области: монтаж IP-камер в избирательном участке в школе №23 Академического района Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Печать избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Виды Невьянска (Свердловская область). Плакат, информирующий о досрочных выборах губернатора Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) воспользовались 238 024 уральца из 259 604 заявившихся (явка превысила 91%)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Досрочные выборы губернатора Свердловской области. Голосование на избирательном участке в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Пресс-конференция председателя избирательной комиссии Свердловской области Елены Клименко, посвященная организации и проведению досрочных выборов губернатора

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Избирательный участок в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Подсчет невыданных бюллетеней после голосования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Избирательный участок в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Смотреть

Новости компаний Все