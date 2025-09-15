«Руководитель определен, будем работать»

На досрочных выборах губернатора Свердловской области победу одержал Денис Паслер, выдвинутый «Единой Россией». Он пообещал опираться на программу, которую сформировал по итогам анализа более 4 тыс. предложений от жителей региона. Его конкуренты уже выразили желание наладить с ним конструктивную работу. Оспаривать итоги голосования они не будут.



Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Денис Паслер избран губернатором Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области на заседании в понедельник признала состоявшимся избрание Дениса Паслера на должность губернатора сроком на пять лет. Кандидат от «Единой России» (ЕР) получил поддержку 805 868 избирателей (61,3%).

Второе место занял вице-спикер свердловского заксобрания от КПРФ Александр Ивачев (получил 200 410 голосов, 15,32%). На третьем месте — депутат Госдумы от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) Андрей Кузнецов (166 399 голосов, 12,66%). Четвертое место занял депутат свердловского парламента от ЛДПР Александр Каптюг (80 084 голоса, 6,09%). Пятое, последнее место у областного депутата от «Новых людей» (НЛ) Ранта Краева (35 811 голосов, 2,72%).

Пост губернатора стал вакантным в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший глава Оренбургской области Денис Паслер. Голосование за кандидатов в губернаторы Свердловской области проходило 12-14 сентября с 8:00 до 20:00. Из 3 317 153 избирателей в регионе участие в выборах на 2467 участков и через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приняли 1 315 164 уральца. Общая явка составила 39,9%.

В обращении к уральцам господин Паслер заверил, что до истечения своих полномочий он будет опираться на программу, которую сформировал по итогам анализа более 4 тыс. предложений от жителей региона. «Я проехал область вдоль и поперек. Знаю о ситуации в каждом муниципалитете: о том, как живут мои земляки, с какими трудностями сталкиваются и, конечно, чего ждут от власти»,— пояснил он. Господин Паслер добавил, что намерен усилить поддержку школ, техникумов и больниц, участников специальной военной операции (СВО), развитие промышленности и объем инвестиций в Средний Урал.

«Осознаю свою личную ответственность за развитие региона, выполнение задач, поставленных нашим национальным лидером и жителями региона. Работаем здесь и сейчас»,— написал избранный губернатор в своем Telegram-канале.

Другие претенденты на пост главы Среднего Урала рассказали «Ъ-Урал», что рассчитывают на конструктивную работу с избранным губернатором. «Итоги выборов в том, что всем надо трудиться на благо области. Руководитель определен, будем работать»,— сказал Андрей Кузнецов (СРЗП). Он добавил, что увеличил поддержку избирателей по сравнению с кампанией 2022 годом в 1,9 раза.

«Надо готовиться к кампаниям в областное заксобрание и Госдуму в 2026 году. Выборы показали, что у нас хорошая динамика, я в 2,6 раза увеличил наш электорат»,— подвел итоги Александр Каптюг (ЛДПР).

Александр Ивачев (КПРФ) в понедельник, 15 сентября, был недоступен для комментария. На пресс-конференции об итогах единого дня голосования первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин назвал рейтинг господина Ивачева «достаточно приличным». «Почти 16% он по сравнению с выборами 2022 года нарастил — это 80 тыс. голосов, а эта оценка работы»,— подчеркнул парламентарий.

Руководитель свердловского реготделения «Новых людей» Ирина Виноградова отметила, что в партии оценивают итоги голосования «положительно с точки зрения чистоты и легитимности избирательного процесса». «Оценивая свою кампанию — есть над чем работать»,— добавила она.

Госпожа Виноградова рассказала, что НЛ планируют предложить Денису Паслеру «несколько масштабных проектов в сфере экологии, культуры и предпринимательства».

Политолог Михаил Коробельников считает, что рост поддержки кандидатов от парламентской оппозиции является «недоработкой партии власти».

«Она создала потенциальную угрозу избранному губернатору. Будут выборы в заксобрание и Госдуму, партии могут развернуть огромную работу по борьбе за мандаты после демонстрации силы в 2025 году, опыт побед над ЕР у части из них есть»,— добавил политолог.

Василий Алексеев