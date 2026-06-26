Медиаменеджер Бургарт возглавил свердловский список ЛДПР на выборах в Госдуму

Предприниматель, медиаменеджер Андрей Бургарт занял первое место в свердловской региональной группе партсписка кандидатов ЛДПР на выборах в Госдуму, выдвинутого организацией в рамках 38-го съезда во вторник, 23 июня. В своем Telegram-канале политик отметил, что для него «большая честь представлять ЛДПР на Урале».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бургарт

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Андрей Бургарт

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Великая ответственность перед жителями региона. Свердловская область — опорный край державы, земля трудолюбивых и талантливых людей. Я хорошо знаю, что волнует жителей региона и сделаю все необходимое для решения этих вопросов. Интересы уральцев должны быть надежно защищены на федеральном уровне. Урал должен процветать»,— добавил господин Бургарт.

Как стало известно «Ъ-Урал», помимо медиаменеджера в свердловскую региональную группу партсписка ЛДПР также вошли:

2. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Свердловской области, координатор реготделения Александр Каптюг;

3. Помощник депутата заксобрания Свердловской области, руководитель общественной организации «Братство Академистов» Евгений Коломытцев;

4. Вице-спикер думы Малышевского округа, юрист Вадим Чучалин;

5. Военный пенсионер, летчик Алексей Быков;

6. Заместитель руководителя филиала банка ПСБ в Свердловской области, финансист Максим Антоненко.

По семи одномандатным округам в Свердловской области либерал-демократы выдвинули:

По Свердловскому (включает в себя четыре района Екатеринбурга) — Александра Каптюга ;

; По Каменск-Уральскому (Чкаловский район Екатеринбурга и шесть муниципалитетов) — Евгения Коломытцева ;

; По Березовскому (два района Екатеринбурга и три муниципалитета) — депутата думы Артемовска, руководителя компании по ремонту дорог Игоря Попова ;

; По Нижнетагильскому (девять муниципалитетов) — заместителя директора страховой компании «Пари» Наталью Грехову ;

; По Асбестовскому (Октябрьский район Екатеринбурга и 17 муниципалитетов) — участника специальной военной операции (СВО), экс-кандидата в мэры Екатеринбурга, директора транспортной компании «Радио» Владимира Кузнецова ;

; По Первоуральскому (15 муниципалитетов) — депутата гордумы Первоуральска, заместителя директора компании «ТК» Александра Панасенко ;

; По Серовскому (22 муниципалитета) — начальника службы безопасности в компании «Сигнал» Михаила Кынкурогова.

Общефедеральную часть списка ЛДПР возглавили лидер партии Леонид Слуцкий, участник СВО Алексей Верещагин и первый заместитель руководителя центрального аппарата либерал-демократов Мария Воропаева. Остальные места в первой десятке получили бывшие и действующие депутаты, еще один ветеран, а также посол России в Саудовской Аравии.

На момент публикации кандидатов в Госдуму выдвинули только ЛДПР и КПРФ. Всего без сбора подписей своих претендентов на выборы смогут заявить только 11 партий. Другим организациям предстоит собрать не менее 200 тыс. подписей для регистрации списка кандидатов (не более 7 тыс. на один субъект РФ). Чтобы утвердить политика в качестве претендента по одномандатному округу, в избирком необходимо предоставить 13 566–14 830 автографов.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября по смешанной системе: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в нижнюю палату российского парламента, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. По итогам голосования в 2021 году «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, самовыдвиженцы — пять, Партия роста, «Гражданская платформа» и «Родина» — по одному. Свердловскую область в Госдуме представляют по одному представителю от коммунистов, справороссов, «Новых людей» и 10 единороссов.

Василий Алексеев