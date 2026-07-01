«Новые люди» выдвинули в Госдуму 18 кандидатов от Свердловской области

Делегаты съезда партии «Новые люди» в Москве утвердили 18 претендентов от Свердловской области, которые будут претендовать на депутатские мандаты в новом созыве Госдумы в рамках предстоящих выборов, рассказала «Ъ-Урал» руководитель свердловского реготделения организации Ирина Виноградова. Семь политиков рассчитывают избираться по одномандатным округам на территории Среднего Урала, 11 — в составе свердловской региональной группы партийного списка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Демин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Демин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По одномандатным округам за мандаты поборются:

По Свердловскому (включает в себя четыре района Екатеринбурга) — депутат Госдумы одного созыва, экс-кандидат в губернаторы Свердловской области Александр Демин ;

; По Каменск-Уральскому (Чкаловский район Екатеринбурга и шесть муниципалитетов) — Любовь Кунцевич ;

; По Первоуральскому (включает 15 муниципалитетов) — депутат заксобрания Свердловской области одного созыва, экс-кандидат в губернаторы Свердловской области Рант Краев ;

; По Асбестовскому (Октябрьский район Екатеринбурга и 17 муниципалитетов) — основатель компании «Seven Mebel», экс-кандидат в депутаты гордумы Екатеринбурга Дмитрий Дымшаков ;

; По Серовскому (22 муниципалитета) — Наталья Мусальникова ;

; По Нижнетагильскому (девять муниципалитетов) — руководитель свердловского реготделения «Новых людей», экс-кандидат в мэры Екатеринбурга Ирина Виноградова ;

; По Березовскому (два района Екатеринбурга и три муниципалитета) — Валерий Молоков.

В свердловскую региональную группу партсписка вошли:

1. Александр Демин;

2. Рант Краев;

3. Андрей Трофимов;

4. Ирина Виноградова;

5. Экс-руководитель свердловского регионального отделения партии, глава реготделения «Новых людей» в Хабаровском крае Егор Невидимов;

6. Дмитрий Дымшаков;

7. Михаил Осинцев;

8. Егор Максимов;

9. Полина Козловская;

10. Руслан Боровских;

11. Владимир Селезнев.

Общефедеральную часть списка «Новых людей» возглавили депутаты Госдумы, руководитель партийной фракции, основатель организации Алексей Нечаев, вице-спикер Владислав Даванков и заместитель руководителя партийной фракции Сардана Авксентьева. В целом, делегаты съезда выдвинули 382 кандидата, средний возраст всех претендентов — 38 лет.

На момент публикации своих кандидатов в Госдуму из парламентских партий, помимо «Новых людей», выдвинули КПРФ, ЛДПР и «Единая Россия». Также своих претендентов заявили «Яблоко» и Партия пенсионеров, которые не представлены в нижней палате российского парламента. Всего без сбора подписей своих кандидатов на выборы смогут выдвинуть только 11 партий. Другим организациям предстоит собрать не менее 200 тыс. автографов для регистрации списка кандидатов (не более 7 тыс. на один субъект РФ). Чтобы утвердить политика в качестве претендента по одномандатному округу, в избирком необходимо предоставить 13 566–14 830 подписей.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября по смешанной системе: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в нижнюю палату российского парламента, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. По итогам голосования в 2021 году «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, самовыдвиженцы — пять, Партия роста, «Гражданская платформа» и «Родина» — по одному. Свердловскую область в Госдуме представляют по одному представителю от коммунистов, справороссов, «Новых людей» и 10 единороссов.

Василий Алексеев