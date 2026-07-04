Миронов возглавит федеральный список «Справедливой России» на выборах в Госдуму

Составлено ИИ-Ассистентъ

Подготовка парламентских партий к выборам в Госдуму девятого созыва началась ещё в 2025 году, причём «Единая Россия» (ЕР) видит главную идею своей агитационной кампании в теме служения Отечеству. Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что сентябрьская кампания рассматривается как этап мобилизации ресурсов перед выборами в Госдуму, и прогнозировал «безоговорочную победу» ЕР в 2026 году. ЕР сосредоточила особое внимание на нескольких регионах, включая Орловскую область, где вместе с федеральными выборами пройдут выборы в законодательные собрания. Ожидается значительная ротация депутатского корпуса и обновление, которое по итогам 2024 и 2025 годов оценивается в 75% на уровне заксобраний и административных центров. Все парламентские партии намерены включить в свои списки ветеранов специальной военной операции, что задаёт тренды всей кампании на фоне военного времени.

«Единая Россия» провела социологические замеры среди 30 потенциальных кандидатов в «пятерку» своего партийного списка, куда, по предварительным данным, может войти Дмитрий Медведев. Окончательное решение по составу списков будет принято перед предвыборными съездами, при этом прохождение замеров не гарантирует попадания в «пятерку». Важным моментом является то, что партии должны будут учесть мнение губернаторов при формировании стратегии в каждом регионе, и окончательные списки кандидатов будут утверждаться на съездах партий. Например, КПРФ подводит итоги своих праймериз «Народный кандидат», а «Новые люди» планируют выдвинуть десять ветеранов СВО и людей, производящих технику для фронта.